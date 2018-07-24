Конфискованные "евробляхи" в Украине раздают бесплатно: названы получатели

Пока Верховная Рада занимается решением проблемы "евроблях", автомобили на еврономерах, которые уже конфисковали для продажи, но не продали за три сессии торгов, отдают бесплатно. Об этом рассказал генеральный директор электронной торговой площадки Минюста "СЕТАМ" Виктор Вишнев в интервью "112 Украина".

"Таможня задерживает их за нарушения, потом идет в суд, который выносит решение о конфискации автомобиля в пользу государства. После этого авто попадает к нам на торги. Если в стране начнется масштабная кампания по конфискации автомобилей с еврономерами в связи с нарушениями таможенного режима, мы готовы к увеличению нагрузки и организации массовых продаж", – сказал Вишнев.

Он подчеркнул, что уже существует практика безвозмездной передачи автомобиля другому владельцу.

"Во всех областях Украины созданы комиссии, в состав которых входят представители фискальной, исполнительной служб", - заявил гендиректор предприятия.

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Автомобили передают учреждениям, которые по закону имеют на это право. Это, в частности, медицинские, социальные учреждения, воинские части, учреждения пенитенциарной системы, детские дома семейного типа, благотворительные фонды, государственные органы.

"За все время работы военным частям передали около тысячи машин. Но также автомобили передаются и детским домам, и медицинским учреждениям. Безусловно, комиссии чаще отдают приоритет военным. Наши военные часто испытывают недостаток транспортных средств. Часто в технике нуждаются военные части, которые находятся "на передке", в районе активных боевых действий, причем военные берут автомобили в любом состоянии, сами их ремонтируют", – рассказал Вишнев.

Напомним, по данным ГФС, с начала 2018 года в страну было ввезено 146,8 тыс. транспортных средств личного пользования с иностранной регистрацией в режиме "транзит", еще 465,9 тыс. – в режиме "временного ввоза".