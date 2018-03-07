Консенсуса по "евробляхам" в комитете Рады пока не достигли – Острикова

Народный депутат опровергла информацию о том, что украинцы с авто на еврономерах якобы должны будут заплатить "символический сбор"

Председатель подкомитета Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Татьяна Острикова опровергла обнародованную ранее информацию относительно того, что комитет якобы пришел к компромиссному решению по вопросам автомобилей с еврономерами – так называемых "евроблях".

Как сообщалось, народный депутат Александр Кирш, по данным СМИ, заявлял, что на комитете был достигнутый сложный консенсус, который заключается в мнении, что владельцы авто на еврономерах таки должны будут заплатить – но "символический взнос" в государственный бюджет.

"Как ответственный член налогового комитета Рады, могу Вас заверить, что приведенное в статье, не соответствует действительности. Никаких решений по вопросу авто на иностранных номерах комитет не принимал и не согласовывал", – написала Острикова в комментариях на странице Facebook председателя Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олега Назаренко.

Напомним, как ранее заявила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, законопроект по решению проблемы с автомобилями на европейской регистрации уже разработан. По ее словам, одной из причин нежелания растаможивать автомобили в Украине является завышенная ввозная пошлина и НДС.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что необходимо немедленного урегулировать и найти компромиссное решение вопроса ввоза в Украину автомобилей с иностранной регистрацией.