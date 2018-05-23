Lamborghini показала "гоночный" внедорожник Urus

Внедорожник Lamborghini Urus станет официальным пейс-каром европейской серии монокубка Super Trofeo. Фотографии автомобиля, на кузов которого нанесены соответствующие графические обозначения, опубликованы на странице итальянского производителя в сети Facebook.

В описании к снимкам указано, что гоночный дебют Lamborghini Urus состоялся на английском автодроме "Сильверстоун". Всего же в этом году пройдет еще четыре этапа Super Trofeo Europe: на трассе "Мизано" в июне, "Спа-Франкоршам" в июле, "Нюрбургринге" в сентябре и "Валлелунга" в ноябре.

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Выступают гонщики Super Trofeo на обновленной версии Lamborghini Huracan Super Trofeo, дебютировавшей в сентябре прошлого года. Помимо приставки EVO в названии, суперкар получил новый аэродинамический обвес, разработанный совместно с Dallara Engineering. Его особенностями стали верхний воздухозаборник и плавник, как у прототипов класса LMP1 чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC).

В движение гоночное купе приводит атмосферный агрегат 5.2 V10 мощностью 620 лошадиных сил и 577 Нм крутящего момента, совмещенный с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач Xtrac. По данным производителя, трассу в Монце Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO проходит на 1,5 секунды быстрее предшественника — за 1 минуту 46,3 секунды.

Ранее мы писали, что раскрыт внешний вид самого быстрого и мощного Lamborghini. По предварительной информации, хардкорный Lamborghini Aventador будет оснащаться форсированным двенадцатицилиндровым двигателем 6.5, который будет развивать 800 лошадиных сил.

Также напомним, что Lamborghini представила самый быстрый внедорожник в мире.

Кроме того, сообщалось, что Lamborghini займется имплантатами и протезами.