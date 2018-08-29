Land Rover построил беспилотник с глазами

Сегодня, 05:22

Капсулу используют для имитации зрительного контакта между пешеходом и водителем


Фото: Jaguar Land Rover

Фото: Jaguar Land Rover

Фото: Jaguar Land Rover

Компания Jaguar Land Rover разработала беспилотную капсулу с виртуальными глазами. Ее используют в рамках правительственной программы U.K. Autodrive, цель которой — выяснить, как автономные автомобили могут воспроизводить поведение и реакции человека при движении. В частности, речь идет об имитации зрительного контакта между пешеходом и водителем.

По замыслу инженеров, глаза должны продемонстрировать пешеходу, что беспилотник его увидел и собирается остановиться перед переходом. В то же самое время команда когнитивных психологов фиксирует уровень доверия до и после зрительного контакта, определяя, может ли такая имитация повысить уверенность пешехода в том, что автомобиль остановится и пропустит его.

Ранее сообщалось, что Land Rover разрабатывает автономные системы управления для бездорожья и тяжелых погодных условий. В рамках проекта CORTEX компания планируется создать "пятимерную" матрицу сенсоров, способную обеспечить четвертый и пятый уровень автономности. Для работы электроника будет использовать возможности искусственного интеллекта и алгоритмов машинного обучения.

В состав матрицы входят акустические датчики, камеры, радары, детекторы света и лазерные дальномеры. Информация от них поступает на вычислительную платформу, обрабатывается в режиме реального времени и используется для построения безопасного маршрута.

Напомним, шеф-дизайнер Land Rover создал хромированного носорога. Скульптура стала частью программы защиты животных от истребления.

Напомним, житель Великобритании Фрэнк Ротвелл оснастил свой 50-летний Land Rover Series II паровым двигателем. Внедорожник укомплектовали бойлером и емкостью для воды.

Также мы писали, что Land Rover Defender превратят в шестиколесный "полукабриолет".

Кроме того, напомним, что в военном музее Днепра появился изрешеченный пулями Land Rover с передовой.
беспилотник, Jaguar, Land Rover

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Мотор

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