Электромобили заставят "рычать"

Беззвучные авто стали угрожать безопасности на дорогах

С сегодняшнего дня в странах Евросоюза начинают действовать новые правила относительно электрокаров. Согласно им машины с электромотором должны звучать так же, как и обычные автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

Новация повысит безопасность пешеходов, велосипедистов и других участников движения. Поскольку электрокары слишком тихие, многие не слышит их приближения. Отныне все новые электромобили будут оснащаться устройством, имитирующим звук двигателя. Уже через полтора года такие сигналы должны появиться на совершенно всех электрокарах. Их можно будет приобрести и установить на машины.

В последние годы доля электромобилей на дорогах мира постоянно увеличивается. Совершенствуются и сами машины на электроходу. Так, в Нидерландах представили электромобиль на солнечных батареях с запасом хода на 720 км. По словам разработчиков, если оставить машину заряжаться на ночь, то запас хода составит 400 км даже при отсутствии солнца. Электромобили создают теперь и в Беларуси. Их производят из комплектующих, сделанных на местных производствах. Следующим в планах белорусских разработчиков – переводна на электродвигатели коммунальных авто.

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