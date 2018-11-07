Льготная ставка: в Раде объявили о компромиссе по растаможке "евроблях"

В Верховной Раде разработали изменения к принятым в первом чтении законам о растаможке автомобилей. Об этом в кулуарах парламента рассказала глава Комитета по вопросам налоговой политики Нина Южанина.

По ее словам, профильный комитет предложил уменьшить налог на 50% (ввести коэффициент 0,5) для автомобилей, которые будут растаможены в течение первых 60 дней после вступления в силу этих законов.

"Первые 60 дней для ставок налога будет использоваться коэффициент 0,5. Если человек на самом деле хочет и думал о том, что будет растаможивать [авто] и выплачивать платежи, он сможет заплатить только половину ставки. Я не знаю, какой еще можно предложить вариант, чтобы все были довольны. ... Третий месяц – коэффициент 0,75. Остальные дни – у нас период 180 дней – это по ставке, но без применения штрафных санкций. Я надеюсь, что все желающие смогут растаможиться", – рассказала Южанина.

При ввозе авто нужно заплатить акциз, пошлину и НДС. Принятые в первом чтении законопроекты изменяют формулы подсчета акцизов – для авто на бензине и "дизеле". Базовая ставка акциза для "бензиновых" авто составит 50 евро, для "дизельных" – 75 евро. Ставку планируют умножать на коэффициент возраста и коэффициент объема двигателя автомобиля. Чем старше авто и мощнее двигатель – тем выше ставка.

"Через 180 дней [после начала действия закона] вступают в силу штрафы. Они остались неизменны. Они жесткие именно для того, чтобы система сработала", – отметила Южанина.

Штрафы, согласно первому варианту законопроектов, составляют от 8,5 до 170 тысяч гривен и лишение прав на год. Размер штрафов зависит от сроков нарушения.

Южанина не исключила, что голосование по законопроектам о растаможке автомобилей состоится уже в четверг, 8 ноября. А вот порядок растаможки будет определять не Верховная Рада, а Кабинет министров. Разработать документ должно Министерство финансов.

Напомним, ранее генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко отмечал, что законы о растаможке авто не помогут "евробляхерам" из-за того, что последние, по мнению эксперта, не смогут переоформить на себя автомобили, которые принадлежат иностранным фирмам.

Сегодня, 7 ноября, в центре Киеве перекрыто движение из-за акции владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, правоохранители несут службу в усиленном режиме из-за акции евробляхеров. Так, в правительственном квартале находятся полицейские, военные Нацгвардии и патрульные. Усиленные наряды патрулируют в местах проведения акций, прилегающей к ним территории, на станциях метрополитена и на остановках общественного транспорта.