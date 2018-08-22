Машину затопило во время ливня: как получить компенсацию

Реки грязи на улицах и машины по окна в воде. За прошлую неделю ливни дважды затопили Киев. Также не повезло львовянам. Едва ли не больше всех в таких случаях страдают автомобилисты, рискующие серьезными поломками.

Чем грозят потопы автовладельцам и как можно получить компенсацию, разбирался сайт "Сегодня"

Что происходит с машиной в воде

При больших потопах вода может попасть в двигатель машины или выхлопную трубу, намочить проводку. Масштабы повреждений авто зависят от тoгo, кaк cильнo aвтoмoбиль был зaлит, cкoлькo вpeмeни пpoвeл пoд вoдoй, paбoтaл ли вo вpeмя контакта c водой или был припаркован, coвpeмeннoe этo aвтo или cтapoe c минимумом электроники.

Потоп в Киеве

... и во Львове

Самое страшное – это попадание воды в воздушный тракт воздухозаборника, говорит Александр, мастер одной из сетей СТО. Это может привести к гидроудару. Гидроудар может повредить поршни двигателя, могут изогнуться шатуны, появиться трещины в блоке цилиндров. Тогда двигателю потребуется капитальный ремонт.

Попадание воды также может привести к окислению контактов, добавляет мастер. Поэтому автомобиль после потопа срочно нужно эвакуировать в СТО на осмотр, сушить и смазывать. Но ни в коем случае не заводить.

"Стоимость ремонта автомобиля после подтопления можно оценить только после осмотра и диагностики конкретной машины", – прокомментировали в автосервисе.

Кто ответит за подтопление автомобиля

За все дороги и коммуникации отвечают местные власти, рассказывает адвокат и старший партнер адвокатского бюро "Дроздова и партнеры" Михаил Гончаров. А в обязанности местных властей входит обеспечение бесперебойного и безлопастного движения транспорта и пешеходов по улицам и дорогам.

"Если автомобиль попал в непогоду, его затопило, а визуально причиной такого подтопления является именно некачественное обслуживание системы водоотвода, то можно ставить вопрос об ответственности чиновников за ненадлежащее выполнение своих обязанностей и через суд возмещать ущерб", – поясняет Гончаров.

Но перед этим нужно:

Заснять на фото или видео место, где подтопило автомобиль;

вызвать полицию, чтобы они зафиксировали место происшествия и составили протокол. В документе обязательно должен быть указан факт ненадлежащей работы системы водоотвода, ее засорения;

отправить в Гидрометцентр Украины или его подразделение запрос с просьбой предоставить информацию о погодных условиях именно в тот день, время и место, где случилось происшествие;

эвакуировать авто на СТО, которое может предоставить все документы по объему и стоимости ремонтных работ. А именно нужно составить акт состояния автомобиля, повреждений, рассчитать стоимость ремонтных работ и прикрепить подтверждающие документы.

Последний шаг – подготовка и подача в суд иска о взыскании убытков.

В Киевской городской государственной администрации признают несостоятельность системы водоотвода справляться с такими потоками воды. Но в КГГА также отрицают возможность для водителей, чьи автомобили пострадали в результате стихии, обращаться в городской власти за компенсацией.

"Есть общая практика страховых случаев. Мы убеждены, что эти события – форс-мажорные обстоятельства, и не предвидим возмещения", – отметил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев во время брифинга.

Что покроет страховая, а что нет

На компенсацию в случае затопления автомобиля могут претендовать только владельцы полиса КАСКО. При наступлении страхового события важно соблюдать все правила, которые описаны в договоре страхования.

"В первую очередь стоит помнить, что автомобиль ни в коем случае нельзя заводить. Это основное и по сути единственное правило в таких случаях. Обязательно сразу же обратиться на горячую линию своего страховщика и подробно объяснить ситуацию, что произошло. Желательно произвести фотофиксацию поврежденного автомобиля, желательно на месте события, и, особенно, если он пострадал в результате падения на него предметов, деревьев. Автомобиль необходимо доставить на СТО, который вам указал страховщик, и только эвакуатором. Страховщик предоставит СТО инструкцию, что делать с автомобилем. Первое – обеспечить его сушку. Если нет возможности оперативно доставить автомобиль на станцию, стоит самостоятельно начать производить сушку авто естественным проветриванием, ни в коем случае не оставлять автомобиль с закрытыми дверьми", – поясняет Руслан Грабко, заместитель вице-президента по операционной деятельности компании "АХА Страхование".

КАСКО покрывает ущерб в случае стихийных бедствий, то есть затопления, которые произошли на днях в Киеве – покроются. Но стоит помнить, что страховщик может отказать в выплате возмещения если автомобиль получил ущерб вследствие гидроудара, или если водитель попробовали взять водяную преграду, отмечает Грабко,

Страхование также не покрывает убытки, возникшие во время буксировки или транспортировки авто на эвакуаторе – лучше воспользоваться услугами эвакуатора, организованного страховой компанией. Страхование не покроет убытки, если водитель не выполнил рекомендации страховщика или инструкции по эксплуатации автомобиля – автомобиль нужно заводить только после просушки и желательно, что бы это делал сотрудник СТО после диагностики.