Массовое появление нелегальных заправок заставит цены на топливо падать дальше: прогноз на неделю

В этом году даже посевная не изменит ситуацию на топливном рынке

В связи с тем, что в мире по-прежнему дешевеет нефть, а курс доллара в Украине продолжает падать, эксперты обещают, что тренд на снижение цен на топливо не только продолжится, но и не затормозится. То есть в следующий понедельник можем увидеть еще минус 80-90 копеек от цены каждого литра бензина или дизтоплива. С газом ситуация иная.

"Если финансовые аналитики обещают, что стабильность курса гривни сохранится и на наступившей неделе, то ждем снижения цен и дальше. Всего потенциал в пределах двух гривен на литре, но можно ожидать, что и бензин, и дизтопливо подешевеют за неделю в пределах одной гривни на литре", – прогнозирует директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев также уверен, что будет дальнейшее снижение цен в рознице.

"В опте топливо уже подешевело, но пока только на треть от потенциала, так как с каждым днем в розничную продажу поступают все более дешевые партии нефтепродуктов. На этой неделе ожидаем сохранения темпов снижения цен на бензины, дизтопливо подешевеет меньше, так как в связи с началом посевной спрос на него всего на 15% ниже, чем в апреле прошлого года. А вот по газу цены будут близкими к стабильным с незначительным нисходящим трендом", – анализирует Геннадий Рябцев.

Аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн прогнозирует, что газ и дальше будет дешеветь, но медленно.

"Особенности ценообразования сейчас такие, что дешевый газ будет доступен только ближе к середине апреля, так как по предварительным контрактам он был закуплен порой дороже, чем сейчас продается в рознице, – объяснил Артем Куюн. – При этом в ценовой отрыв могут уйти небольшие заправки, которые работают "с колес" и покупают уже более дешевый газ". В тренде Доллар вниз, евро – вверх: Нацбанк обновил официальный курс валют

Артем Куюн отметил, что началось лавинообразное открытие нелегальных монотопливых заправок, которые были закрыты в феврале и марте.

"Подзаборники" возвращаются целыми кустами! Нелегалы воспользовались карантином в связи с коронавирусом, тем, что контроль за ними со стороны государства ослаб. И снова работают, причем могут продавать газ даже по 8 грн/л и ниже, вынуждая легальных трейдеров опускать цены, чтобы не потерять клиентов. У легальных АЗС такой возможности нет, но они тоже будут постепенно опускать цены до 9,5 грн/л", – рассказал Артем Куюн.

Подробнее о том, что происходит на топливном рынке Украины прямо сейчас, и том, что ждет его в ближайшем будущем, читайте в материале: "Подзаборники" вернулись: что будет с ценами на бензин

Дешевеют не только нефтепродукты, но и природный газ, который используется для обогрева. О ценах на газ, ситуации на рынке и прогнозах смотрите в сюжете:

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