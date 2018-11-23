McLaren вывела на тесты гиперкар Senna GTR за 1,2 млн евро: фото

Вчера, 22:27

Прижимная сила составит 1000 кг, то есть на 200 кг больше, чем у базовой версии


Фото: Motor1

Фото: Motor1

Фото: Motor1

Британская марка McLaren вывела на тесты серийную версию трекового гиперкара Senna GTR. Стоимость новинки около 1,2 млн евро. Тираж в 75 единиц полностью распродан. Первые автомобили владельцам поставят в конце 2019 года.

Шпионские фото прототипа McLaren Senna GTR опубликовал Motor1. Судя по снимкам, автомобиль получит новый аэродинамический обвес, огромный передний сплиттер и активное заднее крыло. Прижимная сила составит 1000 кг, то есть на 200 кг больше, чем у базовой версии. Снаряженная масса трекового гиперкара с полностью карбоновым кузовом на 50 кг меньше, чем у стандартного автомобиля. Он получил пересмотренную подвеску с двойными поперечными рычагами, карбон-керамические тормоза и шины Pirelli.

McLaren Senna GTR укомплектуют модернизированным 4.0-литровым битурбированным мотором V8 мощностью 825 л.с. На базовом Senna такой агрегат генерирует на 25 л.с. меньше. Динамические характеристики новинки пока не озвучены. Базовый McLaren Senna ускоряется с места до 100 км/ч за 2.8 с, а до 200 км/ч – за 6.8 с. Максимальная скорость составляет 340 км/ч.

Обещают, что показатели Senna GTR будут больше. Как заявили в компании, он станет "одним из самых быстрых трековых автомобилей".

Ранее мы писали, что индийская компания Vazirani Automotive представила на Фестивале скорости в Гудвуде свою первую модель — электрический гиперкар Shul. Дизайн машины, которая пока существует только в виде полноразмерного макета, разработан в сотрудничестве с Кадзунори Ямаути, создателем серии видеоигр Gran Turismo.

А в Болгарии заверяют, что их электромобиль станет самым мощным авто в мире. Малоизвестной компании удалось по-настоящему удивить автомобильную общественность.

Также напомним, что принадлежащая General Motors австралийская компания Holden представила концепт электрического гоночного гиперкара — Time Attack, существующего в виде компьютерных трехмерных моделей. Виртуальная новинка создана в честь 50-летней годовщины со дня первой победы Holden в 1000-километровой гонке Bathurst и 70-летия бренда.
скорость, тест-драйв, McLaren, гиперкар

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Источник:

autonews.autoua.net

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