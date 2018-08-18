Mercedes-Benz V-Class переделали в сверхроскошный Maybach с минибаром и телевизором

Сегодня, 04:15

Машине полностью переоборудовали салон и немного изменили внешность


Фото: CSL Paris

Фото: CSL Paris

Фото: CSL Paris

Фото: CSL Paris

Компания CSL Paris, оказывающая услуги по аренде лимузинов и автомобилей представительского класса, построила минивэн Mercedes-Benz V-Class, стилизованный под Maybach. Машине полностью переоборудовали салон — теперь в нем есть четыре раздельных кресла, минибар, игровая приставка и телевизор.

Также машине поменяли решетку радиатора на вариант с вертикальными планками, как у Mercedes-Maybach S-Class. Помимо этого, V-Class получил другие колесные диски, хромированные декоративные элементы и молдинги, а также логотипы и шильдики Maybach. В отделки салона использовалась кожа, дерево и алькантара. Есть ли изменения в технической начинке, пока не сообщается.

В мае Mercedes-Benz представил спецверсию V-Class под названием Night Edition. Машины в этом исполнении отличаются черными элементами отделки, бамперами и 19-дюймовыми колесными дисками AMG, а также креслами с отделкой черной кожей наппа и контрастной прострочкой.

Ранее Mercedes-Benz испытал свой первый электрокроссовер.

Накануне мы писали, что Mercedes начал выпуск новых "Геликов".

Также мы писали, что Mercedes запустит внедорожник на водороде и батарейках.
Mercedes-Benz, Maybach

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