Мошенники поджидают водителей на пешеходных переходах: как не попасться на удочку

Что делать, если к вам под колеса выскочил пешеход и получил небольшие травмы

Мошенники на дороге. Они намеренно бросаются под колеса, чтобы выманить у доверчивых водителей деньги. Расчет на эффект неожиданности – в состоянии шока водитель готов заплатить любую названную сумму. Как распознать мошенническую схему и что делать, когда вы оказались в похожей ситуации – выяснили новости "Сегодня".

Аферу зафиксировали камеры наблюдения в Киеве. Человек на зебре выбегает прямо перед автомобилем и бьется об нее. В ту же минуту появляются псевдосвидетели, которые начинают давить на водителя и требовать денег на лечение. Схема не нова, но очень популярная – рассказывает эксперт по безопасности. Жертву мошенники выбирают заранее.

Юрий Прохода, адвокат, эксперт по безопасности:

"Среднего класса автомобили, то есть не самые дешевые, с водителей которых, они понимают, что ничего нельзя будет взять. И не самые дорогие, поскольку там водитель может оказаться круче, чем сами мошенники".

Психологическое воздействие главное оружие воров. Цель – как можно быстрее извлечь деньги из водителя.

"Расчет именно на то, что это внезапно, что это группа лиц, появляется, которые готовы помочь или проконсультировать в этот момент. Поэтому оно и действует – человек не успевает сориентироваться", – объясняет адвокат.

Если оказались в такой ситуации, сразу вызывайте полицию или предложите пострадавшему отвезти его в больницу, аферистов это может напугать.

Дмитрий Моргун, адвокат:

"Это, как правило, люди, которые либо уже имели судимость, или попадали в поле зрения правоохранительных органов. Это означает, что они в первую очередь не заинтересованы в развитии событий, когда эта ситуация будет решаться в правовом поле с применением патрульных, страховых компаний и т.д.".

И обязательно фиксируйте все происходящее на видео. Оно понадобится в качестве доказательства, что вы стали жертвой мошенников.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что пешеходов заставят оплачивать ремонт авто, которое их сбило. Ведь пешеходы являются такими же полноправными участниками дорожного движения, как и водители автотранспорта, велосипедисты и т. д. И согласно Правилам дорожного движения (ПДД), имеют не только права, но и обязанности.

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