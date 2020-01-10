По нелегальным заправкам нанесут массированный удар

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

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В Украине Кабмин и силовые структуры начали устраивать облавы на нелегальные АЗС, но эксперты топливного рынка ожидают активизации борьбы с такими заправками (они в основном торгуют дизтопливом и автогазом). Тем временемцены на бензин и дизтопливо после значительного снижения почти остановились.

По информации пресс-службы правительства, Кабмин не стал дожидаться обещанного президентом Владимиром Зеленским совещания с силовиками по борьбе с топливными нелегалами, запланированного на 14 января. Премьер Алексей Гончарук поручил создать при обладминистрациях межведомственные группы для проверок АЗС и попросил информировать его о возможном ненадлежащем исполнении распоряжения.

"Данные группы в большинстве регионов созданы в начале осени, – напомнил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн. – Мне довелось побывать на одном из совещаний, где администрации отчитывались о работе. Успехов немного: кто-то не хочет, кто-то не может – это если кратко об услышанном... Надеюсь, сейчас будет получен новый импульс, он нужен, это программа надолго".

Замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев дополнил, что трейдеры очень надеются на власти в борьбе с нелегалами, так как на сегодняшний день каждый пятый литр топлива продается "подпольно". Результат должен быть взаимовыгодным, ведь трейдеры из-за нелегалов теряют клиентов и выручку, а государство – налоги. Для казны это порядка 10 грн на каждом неучтенном литре топлива или около 25 млрд грн в год, что составляет до 3% доходов госбюджета!

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Эксперты говорят, что нелегальную АЗС мало закрыть, ее нужно демонтировать, вывезти топливо и оборудование, а это не один админресурс, но и работа в судах. Таких комиссий было немало и раньше, но результат очень скромный. Посмотрим, как будет на этот раз.

О том как можно ездить на автомобиле, и при этом вообще забыть о ценах на бензин, дизель или газ, смотрите в сюжете:

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