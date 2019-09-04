Nissan презентовал нового "Жука": появились фото, видео и характеристики

Автопроизводитель Nissan, который прекратит продажи Infiniti в Западной Европе, представил новое поколение кроссовера Juke. Этот автомобиль 10 лет назад стал практически родоначальником сегмента B-SUV – полноприводных кроссоверов (и моноприводных паркетников) на платформах B-класса, пишет Motor1.

В длину Juke вытянулся на 4210 мм, в высоту — на 1595 мм, а его ширина составляет 1800 мм, то есть кроссовер стал чуть крупнее. При этом благодаря высокопрочным сталям в конструкции кузова Juke стал легче на 23 кг. Попутно на 20% увеличили и багажник – его объем достиг 422 литров.

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Со сменой поколений Juke лишился бумерангоподобных задних фонарей. Хотя дизайнеры Nissan сохранили и купеобразный силуэт с короткими свесами, и двухэтажную головную оптику, внешность кроссовера оказалась несколько более "прилизанной". Зато он обзавелся двумя новыми яркими цветами, 19-дюймовыми колесными дисками и возможностью двуцветной окраски.

Также Nissan Juke теперь считается самой "подключенной" моделью фирмы за счет новой мультимедийной системы NissanConnect с 8-дюймовым монитором и функциями Apple CarPlay и AndroidAuto. Она способна показывать дорожную ситуацию в режиме реального времени, раздавать интернет и взаимодействовать со смартфоном — при помощи приложения на экране гаджета можно видеть данные о состоянии автомобиля и дистанционно управлять дверными замками. Кроме того, в список доступного оборудования включена акустика Bose Personal Plus.

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Обзавелся новый кроссовер и фирменным комплексом водительских ассистентов ProPilot, который позволяет водителю передоверить управление электронике в пределах одной полосы. В комплекс включены система слежения за препятствиями при движении задним ходом, ассистент распознавания пешеходов и велосипедистов, а также особый ассистент слежения за слепыми зонами.

Напомним, ранее Nissan презентовал обновленный электромобиль Leaf. Главное отличие обновленного электрокара от обычного Leaf второго поколения — увеличенный пробег на одном заряде и более мощный мотор. Также у обновленного Nissan Leaf более мощная ускоренная зарядка.

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