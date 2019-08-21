Nissan рассекретил нового "Жука": опубликованы первые официальные фото

Nissan Juke стал крупнее, но не растерял маневренности

Автопроизводитель Nissan, который прекратит продажи Infiniti в Западной Европе, 3 сентября 2019 года представит новое поколение кроссовера Juke. Этот автомобиль десять лет назад стал практически родоначальником сегмента B-SUV – полноприводных кроссоверов (и моноприводных паркетников) на платформах "B-класса".

В компании обещают, что новинка сочетает в себе индивидуальность, впечатляющие характеристики и высочайший уровень подключения. Журналисты смогли увидеть автомобиль и сделать первые живые фото нового "Жука".

Несмотря на то, что Nissan Juke заклеен в пленку с необычным рисунком, узкую головную оптику он скрыть не в силах, круглые фары под ней сохранились, пишет "АвтоПарк". Заметна характерная линия выштамповки, берущая начало над верхним краем заднего фонаря и ниспадающая через ручку передней двери к арке колеса. Также можно отметить, что линия крыши новинки стала несколько круче, чем у предшественника, и приблизила модель к классу кросс-купе.

Реклама

В Nissan сообщили, что модель стала больше, "чтобы обеспечить большую вместимость и повысить тем самым комфорт водителя и пассажиров". При этом, заявили в пресс-службе, кроссовер не растерял своей маневренности и драйва. Известно, что Juke – третья модель компании, оснащенная комплексом автономного вождения ProPilot.

Читайте также: Nissan Juke превратили во "внедорожник": фото

По предварительным данным, в моторную гамму войдут турбированные бензиновые моторы объемом 1 и 1,3 литра, 1,5-литровый дизель. Самая мощная версия может получить 200-сильный турбоагрегат объемом 1,6 литра.

Напомним, ранее Nissan презентовал обновленный электромобиль Leaf. Главное отличие обновленного электрокара от обычного Leaf второго поколения — увеличенный пробег на одном заряде и более мощный мотор. Также у обновленного Nissan Leaf более мощная ускоренная зарядка.

Кроме того, в Токио показали гоночный электромобиль Nissan с двумя двигателями:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама