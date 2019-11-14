Нормальная европейская практика: эксперты объяснили введение новых штрафов

В Украине очень мало родителей используют детские кресла, особенно для детей постарше

Фото: flickr.com

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Недавно в Верховной Раде одобрили введение штрафов за перевозку детей в автомобилях без автокресел. Хотя ранее такие нормы и были в наших правилах дорожного движения, но никакой ответственности за их нарушение не предполагалось.

Обязательный провоз детей в автокреслах – это распространенная европейская практика. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), правильно установленные детские автомобильные кресла уменьшают вероятность смерти младенцев примерно на 70%, а детей постарше – на 54-80%. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что в других странах водители, которые возят детей без автокресел, платят существенные штрафы: в Германии – в размере 60 евро, Чехии – 78 евро, Эстонии – до 400 евро, Польше – 35 евро.

Руслан Соболь, председатель Ассоциации малого и среднего бизнеса, также подчеркивает, что обязательный провоз детей в автокреслах — это международная норма.

"Украине пора осознать, что мы должны беспокоится о здоровье пассажиров, а особенно детей. Смертность на дорогах у нас значительно выше, чем в Европе", — отметил Соболь.

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Координатор кампании "За безопасные дороги" Олеся Холопик в комментарии сайту "Сегодня" добавила, что в Украине очень мало родителей используют детские кресла. По данным опроса, проведенного исследовательской компанией Ipsos, кресла используют только для 12% детей в возрасте до 6 лет, и почти никогда для детей старше.

"Обычные ремни безопасности не гарантируют оптимальной защиты детей постарше при аварии, ведь ребенок может легко выскользнуть из-под ремня, рассчитанного на взрослых. А младенцев и малышей вообще физически невозможно пристегнуть обычным ремнем", — поясняет Холопик.

Кроме того, ремни безопасности удерживают ребенка не так как нужно, поэтому в случае аварии ремень может повредить ребенку внутренние органы.

"Обычные ремни не могут защитить ребенка от сильных повреждений или летального исхода, особенно когда речь идет о боковом ударе, где как раз боковая часть кресла выступает в роли главной защиты. А ребенка, который еще не умеет сидеть, вы и вовсе пристегнуть ремнями не сможете, для них используется специальное кресло, в котором он может принять полусогнутое положение", — пояснил в комментарии сайту "Сегодня" Дмитрий Алексеев, основатель компании CarShot.

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Напомним, согласно принятому Радой закону, за нарушение правил перевозки детей водитель должен будет заплатить штраф в размере 30 необлагаемых минимумов – сейчас это 510 гривен. При повторном нарушении сумма наказания вырастает до 850 гривен.

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