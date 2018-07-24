Новый Audi Q3 показали на видео

Вчера, 04:16

Q3 будет отличаться массивной решеткой радиатора и адаптивной светодиодной оптикой


Компания Audi показала на видео кроссовер Q3 второго поколения. Публичный дебют новинки, которую построят на модульной платформе MQB, состоится на специальном мероприятии 25 июля.

Новый кроссовер выполнят в стилистике последних моделей марки. Q3 будет отличаться массивной решеткой радиатора и адаптивной светодиодной оптикой. По предварительной информации, гамма силовых агрегатов модели будет состоять из базового трехцилиндрового агрегат, "турбочетверок" и гибридной установки.

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Помимо Q3 следующего поколения, в текущем году немецкий производитель намерен представить "заряженный" кроссовер SQ2. Его оснастят двухлитровой "турбочетверкой" от Audi S3, отдача которой составит около 300 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента. До конца года также состоится презентация полностью электрического E-Tron.

Ране мы писали, что Audi и Hyundai будут вместе создавать водородные автомобилиПроизводители будут работать над технологиями водородных топливных элементов, которые используются в силовых установках для выработки электроэнергии, питающей двигатели.

Также напомним, что между Audi и BMW разгорелась рекламная война.
Audi, автомобили, кроссовер

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Источник:

Мотор

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