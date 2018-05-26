Спортбайк Ducati и суперкар Audi сравнили в гонке по прямой: видео

Сегодня, 06:38

Обе марки входят в состав концерна Volkswagen

Скрин с видео
Скрин с видео

Издание Autocar организовало гонку между спортбайком Ducati Panigale V4 и суперкаром Audi R8 V10. Обе марки входят в состав концерна Volkswagen.

Ducati Panigale V4 оснащен четырехцилиндровым двигателем объемом 1103 кубических сантиметра от гоночной модели Desmosedici. Отдача агрегата составляет 214 лошадиных сил и 124 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.

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Видео с YouTube-канала Autocar

Audi R8 V10 укомплектован 540-сильным двигателем V10 (540 Нм крутящего момента). С нуля до 100 километров в час суперкар разгоняется за 3,5 секунды. Его максимальная скорость составляет 320 километров в час.

Ранее авторы YouTube-канала Carfection организовали гонку между суперуниверсалом Audi RS6 Avant и спорткаром Ariel Atom 3.5R. Автомобили проехали стандартный отрезок в четверть мили (402 метра).

Также мы писали, что Ducati показала новый туристический байкИтальянский мотоцикл оснащается двигателем Ducati Testastretta с системой DVT объемом 1260 кубических сантиметров. Он развивает мощность в 158 лошадиных сил, а 85% крутящего момента доступно уже при 3500 об/мин. Байк построен на модернизированной решетчатой раме Ducati Multistrada 1200 с пересмотренной геометрией передней подвески — в частности, новинка получила более длинный маятник.
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Мотор

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