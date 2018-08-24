Новый скандал с Volkswagen: концерн обвинили в засухе в Мексике

Концерн Volkswagen обвинили в засухе в мексиканском штате Пуэбла. Именно там располагается одно из крупнейших предприятий марки, которое работает в стране с 1967 года. Завод производит 450 тысяч машин в год, а численность персонала достигает 15 тысяч человек.

Как пишет The Financial Times, перед сезоном дождей производитель установил в районе завода специальные пушки, которые акустическими волнами разгоняют облака, не давая образовываться граду, способному побить только что произведенные автомобили на стоянке. По словам местных фермеров, именно из-за этого оборудования дожди перестали идти не только над предприятием, но и во всем регионе.

Фермеры утверждают, что от засухи уже пострадало свыше двух тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, причинив ущерб в 70 миллионов песо (около 3,2 миллиона евро).

В связи с этим фермеры подали на Volkswagen в суд, требуя возмещения потерь. Компания пообещала демонтировать пушки, а для защиты автомобилей установить навесы.

Самый крупный скандал, затрагивающий компанию Volkswagen, связан с манипуляций данными выбросов вредных веществ в атмосферу для дизельных автомобилей. Из-за него производитель уже выплатил несколько десятков миллиардов долларов штрафов в разных странах. Причем 25 миллиардов компания заплатила только в США.

Напомним, немецкая прокуратура провела ряд обысков в штаб-квартире Volkswagen.

"Следственные действия проводились в 13 офисах компании для выявления лиц, подозреваемых в манипулировании рынком. Были изъяты документы и большие объемы данных, которые в течение ближайших недель проанализируют специалисты", – сказал прокурор.

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Ранее в Европе разгорелся новый дизельный скандал – немецкое издание Der Spiegel опубликовало расследование о махинациях крупнейших автопроизводителей Германии с вредными выбросами своих дизельных двигателей.