Немецкая прокуратура провела ряд обысков в штаб-квартире Volkswagen

Сегодня, 03:43

Были изъяты документы и большие объемы данных, которые в течение ближайших недель проанализируют специалисты

фото AFP
фото AFP

Прокурор немецкого города Брауншвейг заявил, что в начале марта прокуратура провела ряд крупномасштабных обысков в штаб-квартире автомобильной марки Volkswagen, который стал фигурантом "дизельгейта", в Вольфсбурге. Об этом сообщает WirtschaftsWoche.

"Следственные действия проводились в 13-ти офисах компании для выявления лиц, подозреваемых в манипулировании рынком. Были изъяты документы и большие объемы данных, которые в течение ближайших недель проанализируют специалисты", – сказал прокурор.

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Ранее мы писали, что Volkswagen продолжает переживать непростые времена в связи с "дизельгейтом". В начале декабря топ-менеджер VW Оливер Шмидт был приговорен в США к семи годам тюремного заключения и штрафу в размере 400 тысяч долларов. По мнению суда, Шмидт был причастен к манипуляциям с тестами на соответствие моторов VW экологическим стандартам. До оглашения вердикта Шмидт обвинил бывшего работодателя во лжи. По мнению экс-управленца, Volkswagen больше десяти лет скрывал манипуляции с программным обеспечением.

Расследование связано с недостоверной информацией, представленной Volkswagen, о показателях уровня вредных выбросов дизельных автомобилей.

Кроме того, в Европе разгорелся новый дизельный скандал – немецкое издание Der Spiegel опубликовало расследование о махинациях крупнейших автопроизводителей Германии с вредными выбросами своих дизельных двигателей.
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