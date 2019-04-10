В Украине готовят новый закон об ОСАГО: названы плюсы и недоработки

Эксперты дают неоднозначную оценку законодательной инициативе

В Украине готовят новый закон об ОСАГО: названы плюсы и недоработки Евгения Давыденко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/cc4/161/5cacc41614442.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/cc4/161/5cacc41614442.jpg 2019-04-10T15:13:00+03:00 Авто Эксперты дают неоднозначную оценку законодательной инициативе

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №10196 об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности (ОСАГО) собственников наземных транспортных средств. По сути, это новая редакция действующего с 2005 года отраслевого закона, который решили изменить и доработать.

"Несовершенство системы обязательного страхования гражданско-правовой ответственности вызывает ряд проблем, которые мешают эффективному исполнению системой возложенных на нее функций. К примеру, существенное занижение недобросовестными страховщиками стоимости полиса, что приводит к недоформированию страховых резервов и как следствие дальнейшей неплатежеспособности таких страховщиков; необоснованные отказы в выплате пострадавшим страховых возмещений или затягивание выплат; распространение поддельных страховых полисов", – перечисляют существующие проблемы авторы документа в пояснительной записке.

Законопроект, в частности, предлагает постепенно увеличивать размер страховых сумм без пропорционального роста стоимости полиса, шире внедрять электронные технологий при заключении договоров ОСАГО, ввести обязательное (вместо нынешнего – добровольного) прямое урегулирование страховых случаев (предусматривает выплату там, где застраховался, а не у страховщика – виновника ДТП).

Также инициатива предусматривает сокращение (с 90 до 60 дней) срока, в течение которого страховщик обязан принять решение относительно выплаты пострадавшему. Кроме того – выплата ущерба пострадавшему в ДТП будет осуществляться без учета износа заменяемых в процессе ремонта частей авто.

Среди важных нововведений – разрешение Моторного (транспортного) страхового бюро выплачивать компенсации за страховщика – банкрута, не дожидаясь завершения процедуры банкротства.

Новые правила ОСАГО: принимать или нет

Из комментариев, полученных "Сегодня", следует: специалисты не однозначны в оценке инициативы.

По мнению гендиректора Украинской федерации страхования (УФУ) Галины Третьяковой, законопроект неполный, однако должен быть принять хотя бы в таком виде.

"[В новой редакции] убрали ряд дискуссионных вопросов в том законопроекте, который завалила Верховная Рада. Это был законопроект, сделанный в основном для потребителя… Этот законопроект неполный, но поскольку за последние пять лет у нас не принято ни одного закона, который бы регулировал страховой рынок, считаю, что этот законопроект нужно принимать", – говорит Третьякова.

А вот по мнению генерального директора ассоциации Страховой Бизнес Вячеслава Черняховского, в нынешнем виде документ принимать нельзя.

"Во-первых, законопроект не учитывает многие важные особенности, на которые обращали внимание представители страхового рынка. Некоторые положения даже противоречат нормам профильной Директивы ЕС, которую Украина обязалась имплементировать. В процессе вопрос компенсации ущерба остался недоработанным. Предлагается, что выплаты должны осуществляться только после проведения экспертизы, которая и рассчитывает размер выплаты. Однако проведение экспертизы сильно удлиняет и удорожает процесс урегулирования страховых событий (в среднем – +10%). Хотя за экспертизу заплатит страховая компания, вырастет и цена полиса, так как в итоге за все платит клиент", – объясняет эксперт.

Сегодня расчет компенсации ведется по методике автотовароведческой экспертизы, продолжает Черняховский. А значит не устранено и наличие оценочных суждений разных экспертов, что также выльется в разногласия и споры.

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Относительно сокращения сроков выплат пострадавшим, эксперт объяснил: не все зависит от страховщика.

"Мы зависимы от административных судов, которые определяют виновника ДТП. Мы по полтора – два месяца ждем только решение суда", – говорит он.

Среди позитивных нововведений, которые предлагается закрепить в законопроекте, продолжает Черняховский – разрешение начать выплаты за компании, ушедшие с рынка, не дожидаясь окончания процедуры банкротства, которая по факту длится годами.

Ранее мы писали, что водителям разрешили подтверждать наличие договора ОСАГО копией электронного договора, благодаря постановлению Кабмина № 258 от 27 марта 2019 года.

Напомним, отсутствие страхового полиса грозит водителю штрафом от 425 до 850 гривен. А в случае ДТП по его вине с водителем, который имеет страховку, пострадавшему выплачивается компенсация расходов из фонда МТСБУ. При этом все равно каждое третье ДТП в Украине происходит с водителем без автостраховки.

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АВТОР: Евгения Давыденко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.