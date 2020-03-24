На АЗС резко рухнули продажи: что будет с ценами

Эксперты говорят о резком снижении продаж топлива и росте затрат на АЗС в связи с карантинными мероприятиями

Единственная радость от коронавируса – это, пожалуй, снижение цен на нефтепродукты. Они постепенно дешевеют, несмотря на девальвацию гривни. Пусть понемногу, на пятачок в неделю, пусть не везде, но все же дешевеют.

Какие тренды ожидать на наступившей неделе, рассказали наши эксперты: директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

Что изменилось за неделю

Так как курс доллара на межбанковском рынке за минувшую неделю укрепился еще почти на 1,1 грн (до 27,8 грн/доллар в продаже), то очевидно, что индикативная цена на топливо $1,1 за литр бензина А-95, достигнутая в итоге договоренностей президента Владимира Зеленского и крупнейших трейдеров, превышена не была. Наоборот, в долларах литр топлива подешевел еще больше и вторую неделю подряд стоит менее доллара. При нынешнем курсе продажи доллара на межбанке и нынешней средней цене литра топлива, А-95 стоит 0,91$/л (минус 4 цента), ДТ – 0,93 $/л (минус 4 цента).

При этом разница в цене между самыми высокими и самыми низкими ценами, в зависимости от региона, незначительно увеличилась по бензинам и дизтопливу и не изменилась по автогазу.

По А-92 разброс цен составил 8,14% (2 грн/л, плюс 2 коп./л), было 8,10%, по А-95 – 7,6%, (1,93 грн/л, плюс 2 коп./л), было 7,5%, по дизелю 7,7% (1,90 грн/л, плюс 2 коп./л), было 7,6%, по автогазу 12,6% (1,29 грн/л, минус 17 коп./л), было 14,3%.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 25,35 грн/л (удешевление на 4 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 26,56 грн/л (не изменилась), самая низкая – в Харьковской области – 24,56 грн/л (удешевление на 2 коп./л).

В Киеве стоимость бензина А-92 – 25,49 грн/л (минус 12 коп./л).

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 26,35 грн/л (удешевление на 5 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 27,43 грн/л (не изменилась), самая низкая – в Харьковской области – 25,34 грн/л (удешевление на 12 коп./л).

В Киеве стоимость бензина А-95 27,22 грн/л (минус 12 коп./л).

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 25,72 грн/л (удешевление на 5 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 26,66 грн/л (не изменилась), самая низкая – в Харьковской области – 24,76 грн/л (удешевление на 2 коп./л).

В Киеве стоимость дизтоплива 26,08 грн/л (минус 6 коп./л).

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 10,92 грн/л (минус 3 коп./л), самая высокая – в Закарпатской области – 11,69 грн/л (не изменилась), самая низкая – в Черниговской области – 10,23 грн/л (не изменилась).

В Киеве стоимость газа – 10,62 грн/л (минус 5 коп./л).

Анализ ситуации на рынке

Все эксперты говорят, что минувшая неделя, как и предыдущая, прошла под знаком двух разнонаправленных факторов: удешевления нефти на мировом рынке и девальвации гривни в Украине. И если снижение цен на нефть на 1 доллар за баррель снижает, спустя 3-4 недели, цены нефтепродуктов на 35-40 копеек на литре, то удешевление гривни к доллару на 1 грн, наоборот, повышает, спустя 2-3 недели, цену литра топлива на 70-80 копеек.

Напомним, в Украине около 80% нефтепродуктов импортируется, прежде всего это дизтопливо и сжиженный автомобильный газ, поэтому для нас очень чувствительны колебания стоимости как нефти, так и гривни.

"Цены на бензины и дизтопливо в крупном опте упали примерно на 60 долларов на тонне, это 6-8%, – подсчитал Геннадий Рябцев, – это в итоге оказалось больше, чем девальвация гривни, которая не только стала дешеветь медленнее, чем на позапрошлой неделе, но и сама девальвация теперь стала контролируемой благодаря действиям Национального банка. Поэтому стоимость нефтепродуктов пока не выросла. А вот то, что значительно упало их потребление, особенно в приграничных регионах, где из-за карантина прекратилось челночное движение украинцев на автомобилях за границу и обратно (для закупки и перепродажи товаров), может стать серьезным препятствием для дальнейшего удешевления топлива. Хотя арифметически его цена вроде бы высокая".

Сергей Куюн уточнил, что топ-менеджеры и владельцы нескольких крупных сетей АЗС сообщили о начале падения продаж с середины недели на 15%, к выходным – на 20% и более по сравнению с предыдущей субботой.

"Наибольший спад – 40% – в западных регионах. В лидерах Закарпатье и Черновцы. На станциях в районе погранпереходов продажи упали на 90%. Ожидания тоже более-менее одинаковы – снижение реализации в апреле на 40-50%. Это весьма оптимистично, учитывая, что в Италии заправки потеряли 70-80%, – говорит Сергей Куюн. – О ценах. Падение цен на мартовские поставки съела девальвация – укрепление доллара с 24 до 27 с лишним грн. На апрель я закладываю доллар по 30 грн. Расчет показывает потенциал снижения по бензину на 3 грн/л, по ДТ – на 2,5. Если доллар будет по 28, тогда 4,2 и 3,7 грн/л соответственно. Если бы не провал курса, падение цен на нефть и нефтепродукты в мире дало бы снижение закупочных цен в Украине в апреле на 6 и 5,5 грн/л для бензина и ДТ соответственно".

По словам Артема Куюна, цены на сжиженный газ всегда подвержены влиянию двух факторов – стоимости нефти и курса доллара. К ним подключились падение продаж и новые условия работы.

"В розничных сетях уже начали падать продажи и упадут еще, – говорит Артем Куюн. – Топлива продают меньше, а затраты на его продажи стали выше: из-за карантина надо обеспечивать персонал защитными средствами, не ходит общественный транспорт – нужна развозка сотрудников, обеспечение их питанием. Некоторые сети уже начинают обустраивать общежития, вахты, так дешевле. Если это крупная сетевая заправка, это одно положение дел. А вот у единичных АЗС ситуация критическая, может стать вопрос: а стоит ей работать, если на литре заработаешь 5 гривен, а потратишь 6 гривен. То есть, маржа (наценка на стоимость топлива в опте – Авт.) будет возрастать, при этом доходы трейдеров – падать из-за роста накладных расходов".

Что может измениться за неделю

По мнению всех экспертов, снижение роста продаж может на наступившей неделе не только остановить дальнейшее удешевление топлива, но и повернуть его вспять.

"Независимо от того, сколько топлива продала АЗС за день, ее накладные расходы (зарплата сотрудников, оплата аренды земли, расходы на электроэнергию, воду и т. д.) одинаковы, – поясняет Геннадий Рябцев. – Это так называемые постоянные расходы, доля которых в каждом литре тем меньше, чем больше реализовано топлива. И наоборот. Поэтому, чтобы не работать в убыток, розница начнет повышать маржу, несмотря на снижение цены нефти и нефтепродуктов, чтобы выйти хотя бы в ноль".

Сергей Куюн ожидает, что из-за снижения потребления вскоре начнут закрываться АЗС с малыми проливами (объемами продаж).

"Таких, думаю, 25% минимум, – оценил Сергей Куюн. – Еще 10-15% АЗС – в группе риска. Например, какой смысл в работе приграничных станций, если граница закрылась, а местное население, которое жило в основном за счет челночных поездок, впало в режим использования не ахти каких запасов".

Эксперты уверены, что, несмотря на карантин, топливом все АЗС будут обеспечены. Его и раньше хватало, а теперь, в связи с официально признанным нашим правительством форс-мажором, импортеры будут отказываться от поставок по длинным договорам. К действующим розничным ценам рассчитанное снижение должно составить 10-15%. Но, как отмечалось выше, продажи по всем сетям уже провалились на 20%. Ситуация ухудшается с каждым днем и к апрелю это будет явно больше 30%. Параллельно растут затраты на эксплуатацию АЗС: индивидуальная доставка сотрудников на рабочее место, обеспечение средствами защиты, бесконечная дезинфекция помещений, прочие "карантинные" мероприятия. И ко всему – снижение выручки в кафе и магазинах…

"Иными словами, постоянные расходы остаются, к ним добавляются немалые "карантинные", и при этом доходы падают. Как сохранить бизнес? Ответ универсальный для любого бизнеса – только за счет увеличения наценки. Если мартовский потенциал снижения съела девальвация, то сегодня экономику АЗС уже вовсю съедает крушение продаж. Лично я вижу, что ценовая стабильность будет очень неплохим вариантом в данной ситуации, уж точно лучше, чем рост, как на другие товары. Если удастся остановить просаживание гривни, думаю, небольшое снижение станет более вероятным. В долларовом эквиваленте падение будет в любом случае", – подытожил Сергей Куюн.

С газом вообще особая ситуация – на нем АЗС зарабатывают минимум: по оценке Артема Куюна, из двух гривен маржи на литре – 70-80 коп. это накладные расходы, а 1 гривня – скидка, которую дают практически все сети.

"Поэтому не исключаю, что цены в рознице на газ могут подрасти уже на следующей неделе, – отметил Артем Куюн. – Но неравномерно, все будет зависеть от региона и вида заправок. Если это монотопливные заправки – их, скорее всего, ждет закрытие в случае достаточной конкуренции, или рост цен, если такая заправка, условно говоря, одна на три села где-то в глубинке".

Тем временем украинцы изобретают все новые и новые способы, как вообще объезжать АЗС стороной. Подробности – в сюжете:

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