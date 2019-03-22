Первый город в мире внедряет зарядку электромобилей "по воздуху"

Разработчики планируют использовать пластины, встроенные в дорожное покрытие

Фото: Pixabay

Первый город в мире внедряет зарядку электромобилей "по воздуху" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/49a/6e0/5c949a6e01bf9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/49a/6e0/5c949a6e01bf9.jpg 2019-03-22T10:20:00+02:00 Авто Разработчики планируют использовать пластины, встроенные в дорожное покрытие

Пока Tesla ускоряет системы проводной зарядки электромобилей, столица Норвегии решила установить беспроводные системы зарядки для электрических такси. Таким образом, Осло станет первым городом в мире, который использует такую технологию, пишет Reuters.

В проекте будет использоваться индукционная технология, зарядные пластины будут устанавливаться в дорожном покрытии на стоянках такси. Такие пластины будут связаны с приемниками, установленными в электрокарах.

В компании Fortum, которая работает с американской фирмой Momentum Dynamics и администрацией города Осло, заявили, что до сих пор самым большим препятствием для электрификации такси была инфраструктура, так как водителям слишком долго нужно искать зарядное устройство, подключать его, затем дожидаться, пока машина зарядится.

Индукция, по словам специалистов, более энергоэффективна и позволяет заряжать такси, пока они находятся в медленно движущихся очередях на стоянках такси.

"Время равнозначно деньгам, когда работают таксисты", – сказал лава общественной сети Fortum в Норвегии Оле Гудбранн Хемпель.

Как известно, с 2023 года все такси в Осло должны будут иметь нулевую эмиссию СО 2 . А к 2025 году все авто в Норвегии должны стать безопасными для окружающей среды. Так, с 2025 в стране намерены полностью запретить продажи новых авто с бензиновыми и дизельными двигателями:

Аналогичные цели поставили перед собой также Великобритания и Франция, но там ориентируются на 2040 год.

Напомним, сейчас в Норвегии самый высокий в мире уровень использования электромобилей - во многом благодаря множеству льгот, таким как бесплатные или сниженные дорожные сборы, парковка и т.д. В 2018 году почти каждый третий проданный в стране автомобиль был электрическим.

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