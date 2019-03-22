Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,26
31,04
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Автоновости

Первый город в мире внедряет зарядку электромобилей "по воздуху"

Сегодня, 10:20

Разработчики планируют использовать пластины, встроенные в дорожное покрытие

Фото: Pixabay
Первый город в мире внедряет зарядку электромобилей "по воздуху" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/49a/6e0/5c949a6e01bf9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/49a/6e0/5c949a6e01bf9.jpg Авто Разработчики планируют использовать пластины, встроенные в дорожное покрытие

Пока Tesla ускоряет системы проводной зарядки электромобилей, столица Норвегии решила установить беспроводные системы зарядки для электрических такси. Таким образом, Осло станет первым городом в мире, который использует такую технологию, пишет Reuters.

В проекте будет использоваться индукционная технология, зарядные пластины будут устанавливаться в дорожном покрытии на стоянках такси. Такие пластины будут связаны с приемниками, установленными в электрокарах.

В компании Fortum, которая работает с американской фирмой Momentum Dynamics и администрацией города Осло, заявили, что до сих пор самым большим препятствием для электрификации такси была инфраструктура, так как водителям слишком долго нужно искать зарядное устройство, подключать его, затем дожидаться, пока машина зарядится.

Индукция, по словам специалистов, более энергоэффективна и позволяет заряжать такси, пока они находятся в медленно движущихся очередях на стоянках такси.

"Время равнозначно деньгам, когда работают таксисты", – сказал лава общественной сети Fortum в Норвегии Оле Гудбранн Хемпель.

Как известно, с 2023 года все такси в Осло должны будут иметь нулевую эмиссию СО2. А к 2025 году все авто в Норвегии должны стать безопасными для окружающей среды. Так, с 2025 в стране намерены полностью запретить продажи новых авто с бензиновыми и дизельными двигателями:

Аналогичные цели поставили перед собой также Великобритания и Франция, но там ориентируются на 2040 год.

Напомним, сейчас в Норвегии самый высокий в мире уровень использования электромобилей - во многом благодаря множеству льгот, таким как бесплатные или сниженные дорожные сборы, парковка и т.д. В 2018 году почти каждый третий проданный в стране автомобиль был электрическим. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег авто, Норвегия, такси, зарядка, Осло, электрокары, электромобили

Вы сейчас просматриваете новость " Первый город в мире внедряет зарядку электромобилей "по воздуху"". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Электрокары покоряют украинцев: названа самая популярная модель

14 марта, 11:00

По итогам двух месяцев в стране купили 814 легковых электромобилей

Volkswagen полностью откажется от бензина и дизеля

12 марта, 16:53

В компании анонсировали радикальные изменения

Мир идет в "электрическое будущее": что показали на Женевском автосалоне

11 марта, 09:22

Электромобили и гибриды в виде серийных моделей и прототипов составляют основную часть экспозиции

Украинские предприятия пересаживаются на электрокары

25 февраля, 18:56

11 новых электрокаров будут обслуживать абонентов ДТЭК Киевские электросети

Tesla отправит в ЕС огромную партию электрокаров: Илон Маск показал фото

21 февраля, 09:58

Электромобили будут транспортироваться из порта Сан-Франциско

Amazon вложил огромную сумму в пикапы на электротяге

18 февраля, 15:12

Компания Rivian обещает, что ее авто поступят в продажу уже в 2020 году

В Украине начинают внедрять технологии "умных городов"

13 февраля, 08:24

Одна из главных задач "умных городов" – беречь экологию и экономить электроэнергию

Tesla покупает производителя супераккумуляторов

5 февраля, 12:51

Илон Маск уже признавался, что является поклонником технологий компании Maxwell

Электромобили названы неотъемлемой частью "умного города"

30 января, 14:55

Развитие электротранспорта для Украины является важным элементом энергонезависимости

Зарядка электромобиля возле дома – тысяча долларов с каждого

18 января, 08:17

О чем жалеют разведенные женщины

Валдис Пельш не может смириться со смертью коллеги по шоу

СМИ: у Юлии Началовой открылось сильное кровотечение

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

Обожаю ее. Влад Яма поделился нежным фото с супругой

Похороны Юлии Началовой: опубликована серия фотоснимков

Эксперт сказал, кого Путин хочет видеть президентом Украины

Вокруг концерта памяти Марины Поплавской разразился скандал

Злата Огневич вышла замуж? Певица показала свадебное фото

Певческий дуэт Аллы Пугачевой и Лизы Галкиной покорил Сеть
Загрузка...

"Миллион избирателей проголосовать на этих выборах не смогут": кто именно потеряет свой голос

Вчера, 07:51

Интервью с руководителем Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александром Стельмахом

Как самому накопить себе на хорошую пенсию: советы экспертов

Эксперты советуют сделать упор на депозиты в валюте и в гривне

Почему кредитов нет, а государственный долг Украины растет

20 марта, 07:51

Эксперты считают, что ситуация с госдолгом… весьма оптимистическая

По следам Ельцина: зачем Назарбаев отправился на покой

20 марта, 07:39

В Казахстане стартовал процесс контролируемой передачи власти

Тигран Кеосаян станет отцом в пятый раз

Юлия Барановская разрыдалась на съемках Первого канала

Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль: "Это не для шоу"