Пешеходы погибают в ДТП каждый день: как стать более заметным в темноте

Зимой количество ДТП с участием пешеходов увеличивается. Все потому, что темнеет раньше, а увидеть людей на дороге становится значительно труднее. Темные вещи на пешеходах – главная проблема, рассказывает автоблогер Владислав Антонов.

"Большая часть смертельных ДТП, где человек погибает, происходят в темное время суток возле пешеходных переходов. Люди, которых сбили, чаще всего в темной одежде, в черной, их заметить очень сложно", – говорит эксперт.

Новости "Сегодня" решили расспросить людей о том, как те делают себя заметными на дороге. Ответы получились не слишком обнадеживающими:

"Ну не знаю, какие-то светящиеся предметы в руках. Вообще обращать на себя внимание". "Светлая косынка на шее чтобы видно было, более менее. Что-то светлое надо чтобы было на себе". "Ну, надо светоотражающие жилеты носить".

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В Укртрансбезопасности отмечают: чтобы не стать жертвами ДТП, надо иметь на одежде светоотражающие элементы или носить специальные жилеты:

"Просто в обычном кармане, мы вот такую ленту, которая превращается в вот такой комплект, который можно надеть вместо жилета и человек будет уверен в тому, что его увидят за 300 метров , а то и больше".

Стоят такие жилеты около 60 гривен. Размер имеют универсальный. Но самый простой способ обезопасить свое передвижение в темноте – специальные браслеты. Цена одного – всего 30 гривен.

"Обычный светоотражающий браслет, который человек надевает, и становится заметным на дороге", – объясняют эксперты.

Такие простые меры безопасности могут сделать человека заметнее и уберечь от беды.

Напомним, ранее, чтобы доказать прохожим необходимость светоотражающих элементов на одежде, автомобильный клуб в Черкассах обратился к эксперименту

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