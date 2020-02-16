На дизель и автогаз хотят ввести новые пошлины: что будет с ценами на заправках

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

Не успели украинские водители обрадоваться подешевевшему топливу, как оно снова может подорожать. Причем не из-за высоких мировых цен на нефть или из-за дорогого доллара, за который закупается за рубежом более 80% топлива на внутренний рынок. Нет, в Украине могут ввести новые пошлины на импортные нефтепродукты для защиты отечественного производителя, что обязательно повысит цены на заправках.

Сайт "Сегодня" разобрался, как введение пошлин скажется на топливном рынке Украины и на кармане отдельно взятого украинца.

Почему хотят вводить пошлины

На днях в Межведомственную комиссию по международной торговле (МКМТ) при Минэкономразвития была подана жалоба от крупнейших украинских производителей топлива. Их названия на слуху, но в данном случае это не важно, так как дело не в названиях, а в цифрах. Вот их-то мы не только озвучим, но и проанализируем.

В своей жалобе производители просят провести антисубсидиарное расследование и ввести пошлины на российское дизельное топливо и сжиженный газ в размере 8,46% с повышением в течение пяти лет до 25,4%. Основным доводом производителей является демпинг со стороны российских экспортеров благодаря государственной поддержке.

Для справки: Антисубсидиарное расследование применяется в случае, когда ввозимый на территорию Украины товар поддерживается нелегитимными субсидиями страны-производителя. Последствием расследования является применение компенсационных мер – допустим, повышение пошлин. Срок проведения антисубсидиарного расследования – до года.

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Что говорят власти

В департаменте защиты национального производителя Минэкономикиразвития нам ответили, что жалобами такого рода занимается именно их ведомство с привлечением специалистов других министерств. И разъяснили, что подобные документы требуют длительного изучения, поэтому пока неясно, каким может быть результат.

Окончательное решение о повышении пошлин принимается Кабмином, если МКМТ рекомендует их поднять. Если не рекомендует, то вопрос на заседание правительства не выносится.

Что говорят цифры

Пока в высоких кабинетах решают, вводить пошлины или нет, мы попросили экспертов топливного рынка оценить доводы, изложенные в жалобе.

"Довод о демпинге не соответствует действительности, – заявил нам директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн. – Импортные нефтепродукты, включая российские, продаются в Украину с премиями к мировым котировкам (то есть, дороже – Авт.). Так, на 2020 год украинские компании заключили контракты на российское дизельное топливо с премией к европейским котировкам до 35 $/тонна, на сжиженный газ — до 22 $/тонна. Это вызвано тем, что Украина остается импортозависимой страной: в 2019 году импорт дизтоплива составил 88% в национальном балансе, сжиженного газа — 78,5%".

Введение пошлин на российский сжиженный газ вплоть до 25% от стоимости, по словам Сергея Куюна, не будет иметь для нашего рынка никаких последствий, кроме пропорционального роста цен в опте и рознице. Ведь система поставок останется прежней из-за отсутствия альтернативы российскому импорту.

По оценкам аналитиков "А-95", только на первом этапе введения пошлин (8,46%) рост цен на дизтопливо составит минимум 1,1 грн/л, на сжиженный газ — 0,55 грн/л.

"Что в национальном масштабе будет означать увеличение затрат потребителей на 11,5 млрд грн в год, исходя из текущих минимальных цен на мировом рынке, – отметил Сергей Куюн. – Это плюс к тарифам на пассажирские и грузовые перевозки, минус – к конкурентоспособности украинской промышленности и платежеспособности населения".

Замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев прогнозирует, что в случае введения предложенной пошлины 8,46%, импорт из России полностью прекратится. Это приведет к увеличению давления на оставшиеся источники поставок, в первую очередь на Беларусь, доля которой вырастет с нынешних 35% до 60% рынка.

При этом возможности украинских производителей ограничены двукратным увеличением переработки, что в лучшем случае позволит увеличить рыночный вес с 12% до 25%.

"Влияние пошлин на рост цен было продемонстрировано в 2019 году, когда спецпошлина на трубопроводные поставки российского дизтоплива вызвала подорожание контрактов на 2020 год на импортное и украинское ДТ на 10 $/тонна", – напомнил Геннадий Рябцев. В тренде Зеленский после встречи с главой МВФ сделал заявление о дальнейшем сотрудничестве

Основной удар придется по агропромышленному комплексу, который будет вынужден увеличить затраты на дизельное топливо вслед за резким ростом цен на минеральные удобрения, что было вызвано введением в 2018 году заградительных пошлин на российские удобрения.

Что говорят эксперты рынка

Сергей Куюн уверен: введение пошлин на импорт дизельного топлива и сжиженного газа не лучшим образом повлияет на сложившуюся структуру рынка нефтепродуктов в Украине.

"Введение пошлин вызовет рост цен, ослабит конкуренцию на рынке и не решит проблем украинских нефтеперерабатывающих предприятий, – уверен Сергей Куюн. – Наиболее критичные последствия пошлин ощутит рынок дизельного топлива, на которое приходится 70% в корзине моторных топлив. С учетом высокой импортозависимости в Украине выстроена единственно правильная система снабжения нефтепродуктами: рынок максимально открыт, обеспечена повышенная конкуренция между внешними и внутренними поставщиками, и это гарантирует оптимальную цену. Предложенное введение пошлин разрушит эту конструкцию, приведет к росту цен и повысит риски сбоев в обеспечении топливом".

Геннадий Рябцев отметил, что надо дождаться официальной публикации экономического обоснования для повышения пошлин и заявления Минэкономразвития о начале расследования и только после этого делать выводы.

"Пока украинские производители ничего не говорят о повышении цен на свою продукцию, – отметил Рябцев. – Но вполне логично предположить, что повышение будет, так как импортное топливо вырастет в цене. К нему неминуемо подтянутся и ценники на АЗС, торгующих украинскими брендами – рынок есть рынок, зачем продавать дешевле, если спрос есть и можно продать дороже?"

Но Рябцев оптимистичен: по его мнению, руководство нашей страны не допустит нового взрывного роста цен на нефтепродукты после их снижения, поэтому жалобу отклонят прежде всего из политических соображений. Также эксперт говорит, что подобные заградительные пошлины могут вызвать не только жалобы со стороны РФ в ВТО за нарушение правил свободной торговли, но и введение ответных зеркальных пошлин в отношении украинских товаров, импортируемых в РФ.

"Но есть и аргументы в пользу возможного введения пошлин: бюджет у нас не выполняется по доходам, а тут украинские производители просят их защитить от иностранного импорта, подняв пошлины, которые пополнят казну. Как говорится: "два в одном". Поэтому положительное решение о пошлинах не исключено. Хотя, если их введут, поставки российского дизтоплива прекратятся, и бюджет вообще ничего не получит. Кроме того, трейдерам придется думать, чем заменить поставки из РФ. Сжиженный газ будут ввозить, но с пошлинами он обойдется дороже. В конечном итоге, за все заплатит потребитель", – рассуждает Геннадий Рябцев.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич считает, что заградительные пошлины – это лоббистское предложение, которое приведет к повышению цен на дизтопливо примерно на гривню за литр, на сжиженный газ – на 50-60 копеек за литр.

"При нынешней ситуации с большими объемами импорта топлива нарушать заградительными пошлинами сложившийся баланс мне видится сомнительным решением. Не говоря уже о том, что рост цен ударит по карману потребителей, этот негативный эффект полностью перекроет возможный позитив для украинских производителей топлива", – Дмитрий Марунич.

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Что делать

"Для повышения эффективности производства собственникам украинских предприятий необходимо активнее инвестировать в увеличение глубины переработки. Но это совсем не значит, что нашим заводам не нужно помогать. Просто властям необходимо найти компромиссные варианты, когда решать проблемы будут все, а не только рынок и потребители", — заявил Сергей Куюн.

С тем, что с введением пошлин или без них украинским НПЗ не обойтись без модернизации производства, согласен и Дмитрий Марунич.

"Собственникам НПЗ надо повышать объемы производства дизтоплива и снижать его себестоимость, – говорит Дмитрий Марунич. – Но это невозможно сделать без многомиллионных инвестиций в модернизацию производства, позволяющих увеличить глубину переработки нефти. Если будет предложена и выполнена реальная программа модернизации, то украинского "дизеля" станет больше, его импорт снизится и вопрос с пошлинами станет неактуальным".

Но автомобили – это не только топливо, но и дороги. О том, где в Украине самые-самые "дороги смерти", смотрите в сюжете:

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