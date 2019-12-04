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В Украине лихорадит цены на автогаз: эксперт объяснил, чего ждать

4 декабря, 14:01

Виталий Андроник

Стелы АЗС всегда реагируют на изменения закупочных цены с задержкой

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

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Пока цены на бензин и дизельное топливо в Украине остаются стабильными, стоимость сжиженного газа продолжит колебаться. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал CEO GT Group Владислав Колодяжный.

По его словам, если в первой декаде декабря рост котировок, а значит и цен на автогаз, продолжится, то во второй декаде цены должны стабилизироваться, а в третьей – тренд развернется на противоположный, то есть ожидается снижение котировок. На падение цен будут влиять снижение спроса на автогаз и падение деловой активности, объяснил специалист.

"Нужно учитывать, что розничные цены на заправках всегда реагируют на изменения закупочных цен с задержкой, связанной со временем на логистику. И цены на АЗС еще не достигли своего пика, потому стоит ожидать роста еще на 30-50 коп./л, а снижения – уже ближе к концу декабря или в начале 2020 года", – поясняет Владислав Колодяжный.

Хотя цены на автогаз традиционно снижаются зимой, тренд может переломиться. Дело в том, что в парламенте и Кабмине обсуждается увеличение акциза на сжиженный газ.

Подробные прогнозы читайте на сайте "Сегодня" – Цены на бензин замерли, а на автогаз подскочили: чего ждать автовладельцам в декабре

Также новости "Сегодня" напоминают о важном новшестве для водителей. Недавно в Украине вступил закон, согласно которому будут штрафовать за перевозку детей без автокресел:

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цены газ бензин топливо АЗС сжиженный газ автогаз

Источник: Сегодня

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