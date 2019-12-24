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После встречи с Зеленским украинские АЗС резко опустили цены на бензин

24 декабря, 11:48

Президент заявлял о недовольстве темпами снижения стоимости топлива

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

Сети автозаправочных станций (АЗС) Украины снизили цены на бензин и дизель после встречи президента Владимира Зеленского с участниками топливного рынка, которая состоялась 23 декабря. Об этом сообщили в "Консалтинговой группы А-95" по результатам ежедневного мониторинга цен.

Так, по данным аналитиков, цены бензинов и дизельного топлива на станциях крупных розничных сетей 24 декабря опустились на 0,5–1 грн/л. При этом крупные люксовые сети снизили цены в среднем на 50 копеек за литр. Накануне, 23 декабря, цены на горючее тоже снижались, но менее быстрыми темпами – на 10-20 копеек за сутки.

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Как сообщалось, по мнению президента, бензин и дизель дешевеют слишком медленно и слишком мало. Вместо этого трейдеры наращивают выплаты по бонусным программам: "для своих", то есть для обладателей карт лояльности, скидки могут достигать 4 грн/л (15-17%), хотя в целом цены в декабре снизились лишь на 1 грн/л.

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Цены на АЗС рухнули: что будет дальше

В итоге в Офисе президента дали АЗС рекомендацию снизить цены на стелах и при этом отказаться от больших скидок по программам лояльности. Подробнее читайте на сайте "Сегодня" – Зеленский приказал бензину дешеветь: что будет с ценами на АЗС.

Тем временем правительство открыло для загрузки пробную версию мобильного приложения для водителей, с помощью которого в смартфон можно будет загрузить права и техпаспорт. Подробности – в сюжете новостей "Сегодня":

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Источник: EnKorr

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