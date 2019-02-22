Последние часы для "евроблях": в Украине истекает льготная растаможка

С завтрашнего дня владельцам авто на еврономерах придется платить полную сумму акциза

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Последние часы для "евроблях": в Украине истекает льготная растаможка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/f9c/949/5c6f9c9490463.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/f9c/949/5c6f9c9490463.jpg 2019-02-22T08:54:43+02:00 Авто С завтрашнего дня владельцам авто на еврономерах придется платить полную сумму акциза

Сегодня, 22 февраля, в Украине последний день, когда владельцы автомобилей на иностранных номерах могут растаможить свои с 50%-ной скидкой на акциз. С 23 февраля по 23 мая за такие авто придется придется заплатить на таможне вдвое больше. А после 23 мая все неоформленные машины окажутся вне закона.

В Государственной фискальной службе (ГФС) уже пообещали, что сегодня все таможни будут работать до 24:00, а потому желающие "запрыгнуть в последний вагон" льготной растаможки должны успеть завершить процедуру подачи деклараций.

"22 февраля все таможни будут работать до 24:00 - все будут оформлены, кто подал декларации до конца этого дня, даже если их обработка займет еще несколько дней", – заявил и. о. заместителя главы ГФС Виктор Кривицкий.

Он также отмечал, что к 19 февраля, украинцы успели растаможить 195,2 тысячи авто на иностранной регистрации. За них автовладельцы заплатили 12 млрд платежей в госбюджет. При этом из 195,2 тыс. авто 106 тыс. пребывали на территории Украины с нарушением правил таможенного законодательства. За них собственники авто заплатили 907 млн грн добровольного штрафа — по 8500 за каждый автомобиль. Этот штраф освободил автовладельцев от ответственности за несоблюдение требований законодательства.

Как сообщалось, в Украине активизировались мошенники, которые предлагают упростить легализацию авто. О том, как не стать жертвами аферистов, узнавайте из репортажа-расследования "Сегодня" "По следам евроблях. Новые цены":

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