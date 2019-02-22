Последние часы для "евроблях": в Украине истекает льготная растаможка
С завтрашнего дня владельцам авто на еврономерах придется платить полную сумму акциза
Сегодня, 22 февраля, в Украине последний день, когда владельцы автомобилей на иностранных номерах могут растаможить свои с 50%-ной скидкой на акциз. С 23 февраля по 23 мая за такие авто придется придется заплатить на таможне вдвое больше. А после 23 мая все неоформленные машины окажутся вне закона.
В Государственной фискальной службе (ГФС) уже пообещали, что сегодня все таможни будут работать до 24:00, а потому желающие "запрыгнуть в последний вагон" льготной растаможки должны успеть завершить процедуру подачи деклараций.
"22 февраля все таможни будут работать до 24:00 - все будут оформлены, кто подал декларации до конца этого дня, даже если их обработка займет еще несколько дней", – заявил и. о. заместителя главы ГФС Виктор Кривицкий.
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Он также отмечал, что к 19 февраля, украинцы успели растаможить 195,2 тысячи авто на иностранной регистрации. За них автовладельцы заплатили 12 млрд платежей в госбюджет. При этом из 195,2 тыс. авто 106 тыс. пребывали на территории Украины с нарушением правил таможенного законодательства. За них собственники авто заплатили 907 млн грн добровольного штрафа — по 8500 за каждый автомобиль. Этот штраф освободил автовладельцев от ответственности за несоблюдение требований законодательства.
Как сообщалось, в Украине активизировались мошенники, которые предлагают упростить легализацию авто. О том, как не стать жертвами аферистов, узнавайте из репортажа-расследования "Сегодня" "По следам евроблях. Новые цены":
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