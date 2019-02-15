Спецрепортаж: "По следам евроблях. Новые цены"

Смотрите сегодня в 23:20 сенсационный репортаж-расследование о "евробляхах"

Спецрепортаж: "По следам евроблях. Новые цены" 2019-02-15T23:12:00+02:00 Транспорт Смотрите сегодня в 23:20 сенсационный репортаж-расследование о "евробляхах"

Срок льготного периода применения ставки акцизного налога для таможенного оформления "евроблях" истекает ровно через неделю. Могут ли его продлить? И как не попасть на мошенников, которые обещают быстро легализовать машину? Смотрите сегодня в 23:20 в сенсационном репортаж расследовании "По следам евроблях. Новые цены".

Ранее сообщалось, что с момента вступления в силу законов о "евробляхах" украинцы заплатили за льготное таможенное оформление автомобилей на иностранных номерах 10,1 млрд гривен.

Количество оформленных с 25 ноября 2018 года по 13 февраля 2019-го включительно транспортных средств составило почти 161 тыс.

Напомним, 22 февраля 2019 года истекает срок льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. После этого времени владельцы таких автомобилей будут платить акцизный налог по полной ставке.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Спецрепортаж: "По следам евроблях. Новые цены"". Другие Новости транспорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.