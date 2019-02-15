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Спецрепортаж: "По следам евроблях. Новые цены"

Сегодня, 23:12

Смотрите сегодня в 23:20 сенсационный репортаж-расследование о "евробляхах"

Спецрепортаж: "По следам евроблях. Новые цены" Транспорт Смотрите сегодня в 23:20 сенсационный репортаж-расследование о "евробляхах"

Срок льготного периода применения ставки акцизного налога для таможенного оформления "евроблях" истекает ровно через неделю. Могут ли его продлить? И как не попасть на мошенников, которые обещают быстро легализовать машину? Смотрите сегодня в 23:20 в сенсационном репортаж расследовании "По следам евроблях. Новые цены".

Ранее сообщалось, что с момента вступления в силу законов о "евробляхах" украинцы заплатили за льготное таможенное оформление автомобилей на иностранных номерах 10,1 млрд гривен.

Количество оформленных с 25 ноября 2018 года по 13 февраля 2019-го включительно транспортных средств составило почти 161 тыс.

Напомним, 22 февраля 2019 года истекает срок льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. После этого времени владельцы таких автомобилей будут платить акцизный налог по полной ставке.

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Тег Украина, спецрепортаж, евробляхи

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