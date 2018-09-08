Представлен самый мощный BMW X2: фото

Компания BMW представила новую топовую версию кросс-купе X2. Ею стала модификация M35i с двухлитровым турбомотором M Performance — самым мощным вариантом четырехцилиндрового агрегата — и восьмидиапазонным "автоматом", получившим особые настройки и функцию лонч-контроля.

Двигатель TwinPower Turbo, первый в истории мотор M Performance, выдает 306 лошадиных сил и 450 Нм момента. Он сочетается с автоматической коробкой передач Steptronic и полным приводом xDrive. Разгон с места до "сотни" у BMW X2 M35i занимает 4,9 секунды.

В оснащение кросс-купе входит перенастроенная подвеска M Sport с занижением и более жесткими пружинами, самоблокирующийся дифференциал M Sport, устанавливаемый на передней оси, усиленные тормозные механизмы, рулевое управление с измененным алгоритмом работы. В качестве опции для X2 M35i предлагается адаптивная подвеска с двумя режимами работы.

Помимо этого, топовый X2 получил головную оптику и противотуманные фары с технологией Full HD, задний M-спойлер, спортивную выхлопную систему с двумя 100-миллиметровыми патрубками, 19- или 20-дюймовые легкосплавные колесные диски.

В салоне кроссовера установлен руль M Sport с кожаной отделкой и подрулевыми лепестками, а также спортивные сиденья с развитой боковой поддержкой (опция). Их можно выполнить из комбинации ткани и алькантары или перфорированной кожи. Также в списке опций присутствует проекционный дисплей, беспроводной Apple CarPlay, ассистент движения в пробках и помощник при парковке.

Начало производства BMW X2 M35i запланировано на ноябрь текущего года. Старт продаж на европейском рынке — март 2019-го.

Напомним, в США показали родстер BMW Z4 третьего поколения. Родстер BMW презентовали в самой мощной версии M40i.

Ранее в сети появились фотографии кабриолета BMW 8-Series нового поколения. Автомобиль без камуфляжа был замечен читателем журнала во время проведения фотосессии машины в Шотландии.

Также напомним, что в прошлом году BMW представил гигантский внедорожник.