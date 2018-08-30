В США показали родстер BMW Z4 третьего поколения

Одной из главных новинок ретро-шоу в Пеббл-Бич (США) стал новый BMW Z4 третьего поколения. Родстер BMW презентовали в самой мощной версии M40i.

BMW Z4 2019 построен на полностью новой платформе, которую также будет использовать купе Toyota Supra. Дизайн авто стал выразительнее – с увеличенной в размерах решеткой радиатора и крупными диодными фарами. Вместе с тем, сохранены классические пропорции с длинным капотом и коротким багажником. Вариант M40i также получил обвес, задний спойлер и 19-дюймовые диски.

Новый BMW Z4 вернулся к мягкой тканевой крышей. Отказ от складывающегося металлического верха позволил уменьшить массу на 50 кг.

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В салоне обращают на себя внимание виртуальная панель приборов и большой 12,3-дюймовый тачкрин. В BMW Z4 M40i установлены спортивные ковшеобразные кресла.

Под капотом топового BMW Z4 2019 – 3,0-литровая рядная турбошестерка на 340 л. с. С 8-ступенчатой АКПП разгон до 100 км/ч занимает 4,6 с, а максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км/ч. Позже также предложат 2,0-литровые турбомоторы мощностью 184 и 252 л. с.

Оснащение версии M40i включает адаптивные амортизаторы и электронный дифференциал. Первой в продажу поступит версия First Edition, также получившая проекционный дисплей и мощную аудиосистему Harman Kardon.

Ранее в сети появились фотографии кабриолета BMW 8-Series нового поколения. Автомобиль без камуфляжа был замечен читателем журнала во время проведения фотосессии машины в Шотландии.

Также напомним, что в прошлом году BMW представил гигантский внедорожник.