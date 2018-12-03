Пьяный водитель Tesla уснул за рулем, автопилот на скорости 110 км/ч уходил от полиции

Автопилот Tesla опять попал в новости. Калифорнийская дорожная патрульная полиция остановила Tesla Model S и обнаружила, что водитель пьян и уснул за рулем. Это не помешало ему на протяжении 7 минут и 11 км уходить от полицейской погони на скорости свыше 100 км/ч. Чтобы остановить машину, одной из полицейских машин пришлось обогнать Tesla, чтобы постепенно ее замедлить. Машина принадлежала Александру Самеку, члену градостроительной комиссии Лос-Альтос. Его лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде, сообщает AIN.UA со ссылкой на Ars Technica.

Как машине удалось проехать более 11 км с очевидно спящим водителем за рулем? Самый очевидный ответ в том, что в Model S был включен режим автопилота, однако представители патрульной полиции еще не подтвердили эту теорию. Возможно, автопилот спас водителю жизнь.

"Хорошо, что эта технология существует, однако мы должны напоминать людям, даже в том случае, когда им доступна такая технология, они должны понимать, что именно они ответственны за контроль над автомобилем", – заявили в полиции, комментируя инцидент.

В таком случае ситуация становится еще более странной, ведь автопилот Tesla должен уметь засекать, когда водитель бросил руль, в таком случае машина должна была постепенно замедлять ход уже через несколько минут. Система будет оповещать водителя о том, что он не контролирует руль, каждые несколько секунд.

Напомним, в США электромобиль Tesla загорелся во время движения.

Также мы писали, что в Киеве прямо из салона угнали премиальный электромобиль Tesla Model X. Угонщики под видом покупателей прибыли в один из салонов и во время тест-драйва просто скрылись на Tesla Model X 75D синего цвета.

Кроме того, был проведен краш-тест Tesla Model 3. Эксперты NHTSA зафиксировали минимальную вероятность травмирования пассажиров – менее 6%. В связи с этим Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) США назвало Tesla Model 3 наиболее безопасным автомобилем среди всех когда-либо испытанных. Заднеприводный электрический седан получил "пять звезд" во всех краш-тестах.