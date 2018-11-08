Скидки и штрафы: Рада окончательно приняла законы о "евробляхах"

Владельцам авто на еврономерах придется решить – вывозить машину за пределы Украины или платить налоги

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроекты о растаможке автомобилей в Украине. Депутаты за два "подхода" – утренний и вечерний – поддержали два законопроекта, № 8487 и № 8488.

"За" первый документ проголосовали 250 народных депутатов, за второй – 245 при минимально необходимых 226 голосах. В первом чтении растаможку автомобилей на еврономерах Рада одобрила еще 13 июля 2018 года.

Таможенные правила

Принятый на вечернем заседании законопроект № 8488 "О внесении изменений в Таможенный кодекс" должен решить проблему ухода от ответственности за нарушение правил временного ввоза и транзита авто. Проверять станут жестко – полиция получит доступ к информации таможенников и право останавливать машины на иностранных номерах.

Законопроект также устанавливает дополнительные условия временного ввоза и транзита авто:

граждане Украины смогут ввозить авто на иностранных номерах в режиме транзита или временного ввоза, только если состоят на консульском учете и проживают за пределами Украины;

авто личного пользования в режиме транзита может находиться в Украине только с целью перемещения через таможенную территорию страны;

временный ввоз иностранцем более чем одного личного авто разрешается при наличии денежного обеспечения (равняется стоимости растаможки авто);

временный ввоз авто коммерческого назначения при выполнении обязательств по трудовым договорам разрешается на срок до 10 суток с денежным обеспечением;

личные авто, которые ввозятся в Украину более чем на 30 дней, подлежат государственной регистрации.

автомобиль в режиме транзита или временного ввоза нельзя разукомплектовать или передать во владение, пользование или распоряжение другим лицам.

запрещено использовать такое авто в предпринимательской деятельности или для получения дохода, например, в такси.

За нарушение последних двух правил предусмотрен штраф 34 тыс грн. В законе также прописаны такие штрафы за нарушение срока пребывания нерастаможенного автомобиля на территории Украины:

за превышение на сутки – 170 гривен;

более одних и до 10 суток – 3,4 тысячи гривен;

на 10 суток – 8,5 тысяч гривен;

от 20 до 30 суток – 85 тысяч гривен;

более 30 суток, а также в случае потери или разукомплектации автомобиля – 170 тыс. гривен или конфискация авто по решению суда.

Штрафы не будут применяться к авто во время "льготного" периода растаможки, который предусмотрен законопроектом № 8487.

Сроки растаможки авто

На оформление нерастаможенных авто законопроектом № 8487 дается 180 рабочих дней. Если владелец "евробляхи" не захочет растаможить транспортное средство, за этот срок машину можно вывезти на пределы страны. При этом в документ внесли правки, которые должны облегчить жизнь "евробляхерам".

Как пояснила глава профильного комитета Нина Южанина, акцизный налог уменьшается на 50% для авто, которые будут растаможены в течение первых 90 дней после вступления закона в силу. В оставшиеся 90 дней "льготного" периода ставки станут полными, но штрафы за нарушение сроков пребывания накладываться не будут.

А вот процедура растаможки автомобилей Радой не прописывается – как объяснила Южанина, этим займется Кабинет министров. Ведь, кроме акциза, придется заплатить ввозную пошлину и НДС. Ввозная пошлина составляет 10% от стоимости автомобиля, а для машины из ЕС – 5-7,3%. НДС – это еще 20% от суммы таможенной стоимости автомобиля, акцизного сбора и ввозной пошлины.

Ставки акцизов при растаможке авто

Как отметила Южанина, представляя на утреннем заседании ВР законопроект № 8487 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств", этот документ устанавливает базовые ставки акцизного налога для нового автомобиля.

Для авто с бензиновым двигателем объемом 1000 куб. см базовая ставка составляет 50 евро за единицу, для "дизеля" с двигателем 1500 куб. см – 75 евро. Для автомобилей с бензиновым двигателем объемом от 3000 куб. см ставка повышена до 100 евро, для дизельных объемом от 3500 куб. см – до 150 евро.

Чтобы определить размер акциза для конкретного авто, к базовой ставке будут применять коэффициенты. Формула будет такой:

"Ставка = Ставка базовая × Коэффициент двигателя × Возраст двигателя".

Коэффициент двигателя определяется делением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания автомобиля на 1000. Если объем 2000 куб. см, то коэффициент – 2.

Второй – коэффициент возраста – это количество полных календарных лет с года, следующего за годом производства автомобиля, к году определения ставки налога. Предельный коэффициент – 15 лет. Годы сверх этого срока учитывать не будут.

Южанина уточнила, что положения закона касаются автомобилей, предназначенных для личного пользования. Однако они распространяются не только на "евробляхи", которые уже нарушили режим ввоза авто, но и на все остальные легковые авто, которые будут ввозиться в Украину.

Все средства, полученные от растаможки авто на еврономерах, согласно документу, должны поступить в Пенсионный фонд.

Предложенная ранее поправка о налоге на старые автомобили в Украине не нашла поддержки в профильном комитете и сессионном зале.

Ранее генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко отмечал, что законы о растаможке авто не помогут "евробляхерам" из-за того, что последние, по мнению эксперта, не смогут переоформить на себя автомобили, которые принадлежат иностранным фирмам.