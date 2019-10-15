"Украина – страна образец": автовладельцы все активнее пересаживаются на электрокары

Украинцы за девять месяцев этого года купили около 5 500 электромобилей

Фото: А. Яремчук

Украинцы все активней пересаживаются с бензиновых и дизельных машин на электромобили. Всего пять лет назад по нашим дорогам ездило лишь около 1000 электромобилей и гибридов. Сегодня их уже более 20 тысяч.

По темпам роста числа "зеленых" авто Украина входит ТОП-10 стран мира. Этому поспособствовала отмена таможенных сборов и налогов на ввоз электромобилей. А через пять лет в Украине будет уже 246 тыс. авто с электродвигателем, прогнозируют аналитики.

Какие электромобили покупают украинцы, разбирался сайт "Сегодня".

Украина в мировых лидерах

Третий год подряд наша страна входит в ТОП-10 стран по темпам роста рынка электрокаров.

"Украина продолжает играть роль образца для стран с низким уровнем дохода и позорить избалованных западных соседей", – пишет международное издание InsideEVs. Так, на конец прошлого 2018 года в стране было зарегистрировано 19 911 электромобилей и гибридов. Из них 5908 авто куплены в 2018 году – в два раза больше, чем в 2017-м.

Таким образом, Украина заняла 10-е место среди стран мира по темпам роста рынка электромобилей, разделив его с Германией.

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Но есть важное отличие от тех же немцев. У нас количество электромобилей растет за счет ввоза б/у машин. Большая часть электрокаров – подержанные Nissan Leaf из США. Новых электромобилей в Украину ввозится мало. По данным "Укравтопрома", на рынке электромобилей больше всего машин возрастом до пяти лет. На их долю пришлось более 52% регистраций. Примерно 39% составили авто возрастом старше пяти лет, а новые автомобили не смогли дотянуть до отметки в 9%.



Infogram С колько в Украине электрокаров

"Каждый год тысячи украинцев – жителей страны, где средняя месячная зарплата составляет 300 долларов – выстраиваются в очередь, чтобы заплатить 15 тыс. долларов за б/у Nissan Leaf. Хотя в суровую зиму его пробег может уменьшаться на 40%, и вряд ли есть достаточно станций с быстрой зарядкой – но всегда есть спрос на поддержанные электромобили", – отмечается в рейтинге InsideEVs.

Тем не менее, среди всех проданных машин количество электромобилей составляет 3-3,2%. Для сравнения, в Норвегии они занимают 50% продаж. Однако через пять лет ситуация может кардинально измениться. Аналитики IRS Group подсчитали, что к 2024 году количество машин с электродвигателем в Украине достигнет 246 тысяч.

Какие электромобили покупают украинцы

За девять месяцев этого года украинцы зарегистрировали почти 5 500 электрокаров.

Динамика продаж легковых "зеленых" авто выросла на 42%. Основную долю электромобилей составили подержанные автомобили. По данным "Укравтопрома", б/у электрокары составили 91% регистраций.

Электромобили. В МинЖКХ хотят к 2030 году обустроить зарядками все парковки в стране / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В ТОП электрокаров, которые украинцы покупали на протяжении девяти месяцев, вошли:

Nissan Leaf – 2 500 шт. Автомобиль с пробегом 60 тыс. км можно купить за 10 тыс. долларов.

Tesla Model S – 435 шт. Авто с пробегом 65 тыс. км обойдется минимум в 34 тыс. долларов.

BMW i3 – 276 шт. Электрокар с пробегом 29 тыс. км стоит в Украине 18 тыс. долларов.

Volkswagen е-Golf – 238 шт. На подержанный автомобиль цены начинаются от 15 тыс. долларов.

Fiat 500e – 225 шт. Авто с пробегом 28 тыс. км обойдется 11 500 долларов.

Renault Kangoo Z.E – 363. Машина с пробегом 50 тыс. км обойдется в 7600 долларов.

Темпы продаж электромобилей продолжают расти за счет "обнуления" налогов. Украинцы могут ввозить электромобили и не платить и копейки за растаможку. Льготная растаможка будет действовать до 2021 года. По нулевым налогам покупка электрокара обходится примерно на 17% дешевле. Украинцам не надо платить НДС – 16,8%, и акцизный сбор – 1 евро за каждый кВт емкости аккумулятора. Таможенную пошлину в 10% парламент отменил еще в 2015 году. Останется только сбор в Пенсионный фонд – 4,8%, его платят при регистрации авто.

Но пока стоимость электрокаров выше, чем у авто с двигателем внутреннего сгорания. Однако благодаря господдержке, их стоимость выравнивается. К 2025 году электромобили будут дешевле бензиновых и дизельных аналогов, прогнозируют в Bloomberg. Это произойдет из-за падения стоимости литий-ионных батарей. Так, из-за роста производства литий-ионных аккумуляторов цена на батареи электрокара снизится до 70 долларов за киловатт-час до 2030 года. Для сравнения, в 2017 году аккумуляторные батареи стоили в среднем около 208 долларов за киловатт-час.

Напомним, ранее в материале Бум "зеленых" машин в мире: почему Украина до сих пор не производит электромобили сайт "Сегодня" писал, когда в стране развернется производство электрокаров.

Также мы рассказывали о том, как на электромобили пересаживаются украинские предприятия.

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