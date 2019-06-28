Россия возвращает поставки автогаза в Украину к полному объему

Импорт российского сжиженного газа в Украину заметно снижался из-за санкций

Фото: Данил Павлов, Сегодня

Министерство экономического развития РФ в полном объеме удовлетворило заявки компаний "Роснефть" и "Лукойл" на поставку сжиженного газа (СУГ) в Украину в течение июля. Как известно, такие разрешения нужны, так как импорт топлива из РФ в Украину ограничен.

"В случае с "Роснефтью", ее квота на июль полностью соответствует тому, что предусмотрено в разрешенииФедеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК)", - сообщил отраслевому изданию Encorr трейдер. По его информации, квота составляет 43 тыс. тонн.

Кроме того, российские госорганы в полном объеме удовлетворили заявки казахских производителей на транзитные поставки СУГ в Украину.

"Объем транзита ожидается на уровне 30–35 тысяч тонн", — сообщил знакомый с ситуацией источник.

По мнению участников рынка, конфигурация утвержденных на июль поставок полностью обеспечит потребности Украины в импортном сжиженном газе. В то же время есть опасения, что из-за ремонтных работ на Локосовском ГПЗ "Лукойла", может сократиться поставка этой компанией автогаза в Украину.

Читайте также Украинские водители бойкотируют заправки: покупают все меньше бензина и все больше автогаза

Напомним, 18 апреля Россия ввела санкции в отношении Украины, предусматривающие ограничение на поставку нефтепродуктов. По решению правительства РФ, вывоз СУГ и дизтоплива из России в Украину возможен только при наличии специального разрешения Минэкономразвития РФ. При этом объем разрешенного экспорта корректируется российским министерством ежемесячно.

Санкции вступили в силу с 1 июня. В конце мая стало известно, что июньская квота на СУГ для Украины была снижена на 40%, по сравнению с объемом поставок в мае.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, что будет с рынком топлива Украины этим летом. Эксперты не отрицают взлета цен на АЗС.

Кроме того, сообщалось, какие схемы обмана процветают на АЗС и как защитить себя:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Россия возвращает поставки автогаза в Украину к полному объему". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"