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Россия впервые в истории запретила импорт бензина

2 июня, 14:13

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Власти решили поддержать местных производителей нефтепродуктов

С сегодняшнего дня, 2 июня, в России впервые вступил в силу запрет на импорт нефтепродуктов. Он будет действовать до 1 октября и распространяется на бензины, дизтопливо, судовое топливо и газойли.

Запрет на импорт нефтепродуктов вводится в России впервые. Ожидается, что это решение поддержит российских переработчиков: из-за длительного снижения спроса на нефтепродукты в мире российский рынок топлива стал премиальным, и это создало угрозу того, что иностранное топливо "польется" в страну.

Подешевевшая нефть и упавший спрос на топливо в мире привели к тому, что российские нефтяные компании вынуждены платить в бюджет обратный акциз и демпфер. Из-за этого российские нефтепродукты стали дороже зарубежных, а российский рынок – выгодным для импортного топлива.

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Напомним, ранее в Deutsche Bank подсчитали, что если цена на нефть окажется на уровне 15 долларов за баррель, то у России хватит средств Фонда национального благосостояния только на два года. Деньги из этого фонда используются для замещения доходов российского бюджета.

А тем временем в Украине хотят обложить новой пошлиной импортное топливо. Как это ударит по карману потребителя, причем не только имеющего автомобиль, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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нефть Россия бензин топливо дизель эмбарго нефтепродукты запреты дизельное топливо

Источник: Интерфакс

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