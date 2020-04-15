Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,09
29,71
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Спрос на нефть рухнет на 25-летнее "дно" – МЭА

15 апреля, 14:46

Ксения Капустинская

На фоне неутешительных прогнозов баррель Brent уже упал в цене

Спрос на нефть в мире по итогам апреля 2020 года упадет 29 млн баррелей в сутки по сравнению с тем же месяцем 2019 года. Таким образом, спрос окажется на минимальном уровне с 1995 года, то есть за 25 лет, и это неминуемо скажется на ценах на нефть. Такой прогноз обнародовали аналитики Международного энергетического агентства (МЭА).

В целом по итогам 2020 года МЭА ожидает снижение спроса в среднем на 9,3 млн баррелей в сутки.

На фоне публикации отчета экспертов цена барреля Brent уже опустилась ниже 29 долларов. Так, к 14:33 по киевскому времени июньские фьючерсы на Brent снизились на лондонской бирже ICE Futures на 1,22 доллара (4,12%), до 28,38 доллара за баррель.

Реклама

В тренде
Маленькие АЗС давят на крупные сети: почему продолжение снижения цен опасно для рынка топлива

"Меры, предпринятые ОПЕК+ и странами G20, не приведут в равновесие рынок немедленно. Но, снижая пик избыточного предложения и сглаживая кривую роста запасов, они помогают сложной системе справиться с худшим в этом кризисе", – подчеркнули аналитики МЭА, отметил, что последствия для рынка нефти остаются "весьма неопределенными в краткосрочной перспективе"

Напомним, страны ОПЕК+ договорились сократить добычу на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки (б/с) в мае-июне. Сделка ОПЕК+ стала вынужденной реакцией нефтедобывающих стран на падение спроса в результате пандемии COVID-19. Резкое снижение транспортных потоков и приостановка предприятий привели к сокращению мирового спроса на нефть примерно на 30% и снижению цен до минимумов за 18 лет.

Ранее сайт "Сегодня" подробно писал о том, как Россия обрушила цены на нефть, зачем саудиты этому способствовали, почему США это "проспали" и чем все закончится. При этом мы также разбирались, каким образом снижение цен на нефть привело к падению на рынке газа и почему это играет на руку Украине:

Реклама

Все подробности в спецтеме Обвал рынков

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

нефть прогноз спрос цена на нефть Brent фьючерсы МЭА

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Аваков рассказал, за что жить украинцам на карантине
Аваков рассказал, за что жить украинцам на карантинеПолитика
Экономики ЕС рекордно страдают от коронавируса: появились первые данные
Экономики ЕС рекордно страдают от коронавируса: появились первые данныеЭкономика
Эксперт рассказал, какой запас прочности у экономики и что поможет выйти из кризиса
Эксперт рассказал, какой запас прочности у экономики и что поможет выйти из кризисаЭкономика
Когда дадут первую
Когда дадут первую "карантинную" тысячу: названы срокиЭкономика
Пенсионный фонд рассказал о выплате помощи на карантине: подробности
Пенсионный фонд рассказал о выплате помощи на карантине: подробностиЭкономика
После 24 апреля, но не раньше
После 24 апреля, но не раньше "майских": когда чиновники прогнозируют окончание карантинаУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...