Автогаз в Украине продолжает дорожать: что будет с ценами дальше

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

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Минувшая неделя принесла убытки для кошелька только тем, кто заправляется сжиженным газом (LPG), так как это топливо подорожало. А вот рынок бензина и дизтоплива (ДТ) стабилен, лишь в отдельных регионах цены снизились на 1-3 коп./л. Аналитики топливного рынка – директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн и замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев – отмечают, что так будет до тех пор, пока сохраняется стабильность котировок нефти в мире и нет резких изменений курса гривни к доллару. Но, по словам экспертов, в скором будущем рынок топлива в Украине ждут перемены.

Что изменилось за неделю

Хотя сохранилась ценовая стабильность, но разница в цене между самым дорогим и самым дешевым топливом чуть изменилась: по А-92 это 10% (2,45 грн/л, или +5 коп./л.), по А-95 – 8% (2,22 грн/л, или + 7 коп./л) и по дизелю – 7,9% (2,13 грн/л, или +6 коп./л). По автогазу максимальная разница в цене продолжает сокращаться: за неделю она уменьшилась с 88 коп./л до 82 коп./л , в процентах это теперь 7,2% (было 8,4%).

Мы подготовили интерактивные карты Украины для каждого вида топлива: бензинов А-92, А-95, дизтоплива и автогаза. Наведя курсор на ту или иную область страны, можно узнать среднюю цену данного вида топлива в этом регионе.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 27,69 грн/л (удешевление за неделю – 0,01 грн/л), самая высокая цена – в Луганской области – 29,12 грн/л (изменение за неделю 0 грн/л), самая низкая – в Сумской области – 26,67 грн/л (удешевление за неделю – 0,03 грн/л).

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 28,73 грн/л (изменение за неделю 0 грн/л), самая высокая – в Луганской области – 29,95 грн/л (изменение за неделю 0 грн/л), самая низкая – в Сумской области – 27,73 грн/л (удешевление за неделю – 0,04 грн/л).

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 28,15 грн/л (удешевление за неделю – 0,01 грн/л), самая высокая – в Луганской области – 29,25 грн/л (изменение за неделю 0 грн/л), самая низкая – в Сумской области – 27,40 грн/л (удешевление за неделю – 0,03 грн/л).

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 11,78 грн/л (подорожание за неделю 0,28 грн/л), самая высокая – в Одесской области – 12,27 грн/л (подорожание за неделю 0,37 грн/л), самая низкая – в Сумской области – 11,45 грн/л (удешевление за неделю – 0,1 грн/л).

Что может измениться за будущую неделю

Эксперты прогнозируют, что розничные цены на все нефтепродукты, кроме автогаза, на этой неделе останутся стабильными.

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"Никаких существенных изменений ни в котировках нефти, ни в курсе гривни, способных повлиять на розничные цены на АЗС, не было, поэтому ценники не изменились и пока не изменятся, – разъяснил нам Сергей Куюн – Что касается автогаза, то розничные цены начали реагировать на рост цен в оптовом сегменте. Цены газа в опте с начала ноября выросли на 10%, до 19 600 грн/т. Это произошло по причине роста котировок пропан-бутана на беларусско-польской границе из-за ограничения поставок. Кроме того, наблюдалось снижение объема импортных поставок по железной дороге. За 1-20 ноября этим путем в Украину поступило 68 тыс. т против 81 тыс. т. за 1-20 октября. Цена газа в рознице меняется оперативно, поэтому за неделю он может подорожать сразу на 0,85-1 грн/л, или в среднем до 12,63-12,78 грн/л".

Геннадий Рябцев не ожидает такого значительного роста цен в рознице на автогаз – сразу на 7-8% в низкий сезон потребления, сопровождаемый, к тому же, морозами.

"Многие водители автомобилей с газобалонным оборудованием в сильные холода переходят на бензин, поэтому трейдерам вряд ли выгодно еще больше снижать потребление, "задирая" цены, – уверен Рябцев. – Рост все же будет из-за подорожания в опте, но не более чем на 20-30 коп./л за неделю".

В то же время он согласен с Сергеем Куюном, что ни бензин, ни дизтопливо пока дешеветь не будут. Поэтому, дабы сэкономить, водители, по словам эксперта, все больше обзаводятся скидочными картами брендовых сетей и заправляются там, где в данный момент проводятся акции.

Тем временем во дворах украинцев стоит множество брошенных автомобилей – битых, старых, без документов. Только в Киеве таких – около 600. Как в Украине законно убрать автохлам со двора и можно ли за это получить еще и компенсацию – смотрите в сюжете:

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