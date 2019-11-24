Рынок топлива в Украине ждут перемены: цены на АЗС резко изменятся

Эксперты говорят о росте спроса на газ и прогнозируют возможность повышения на него акцизов

/ Фото: Wikipedia

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Украинские автомобилисты все больше экономят на затратах на топливо, хотя меньше ездить не стали, утверждают эксперты рынка нефтепродуктов. Прежде всего это касается бензина – его потребление упало в разы за счет роста рынка сжиженного газа. Каким будет топливный рынок в следующем году и чего ждать от цен на АЗС, выяснил сайт "Сегодня".

Наши эксперты: директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн и замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Тенденции семилетки

По просьбе "Сегодня" аналитики "А-95" предоставили нам результаты своих исследований рынка горючего с 2013 по 2019 год.

Как видно из инфографики, суммарное потребление всех видов топлива – бензин, дизтопливо (ДТ), сжиженный газ (LPG) – в этом году наконец-то должно превысить уровень 2013 года после резкого падения 2014-15 годов. Его причина в том, что за кризисные 2014-15 гг. гривня обесценилась более чем втрое, это сильно ударило по карманам автомобилистов и заставило их экономить на поездках и искать альтернативу.

Такой альтернативой для владельцев автомобилей с бензиновыми двигателями стал LPG-газ, он же автогаз, стоивший в отдельные периоды 2014-15 годов в 3,5 раза дешевле бензина. Затраты на установку газобалонного оборудования (ГБО) составляли 300-450 евро в зависимости от его качества, а срок окупаемости ГБО сократился в ряде случаев (если много ездить – Авт.) до полугода.

Этим, по словам Артема Куюна, и объясняется стремительный рост спроса на автогаз: если в 2013 году его было продано всего 893 тыс. т, из них более половины украинского производства, то в 2017 году уже в 1,8 раза больше, или 1 млн 587 тыс. т. По итогам 2019 года ожидается двукратный рост до 1 млн 820 тыс т. Это почти столько же, сколько потребляется в Украине бензина – 1 млн 850 тыс. т в 2018 году. В 2013 году потреблялось 3 млн 471 тыс. т или в 1,9 раза больше, в 2017 году – 2 млн 14 тыс. т или в 1,3 раза больше, чем LPG газа. При этом импорт газа составит около 80 % от объема его потребления.

Также альтернативой традиционным авто становятся электромобили,хотя их недостатком является дороговизна.

А вот рынок ДТ выглядит совершенно иначе: после проседания на 10% в 2014-15 гг. он уже в 2016-м практически отыграл падение и дальше только рос. По прогнозам, в 2019 году дизтоплива будет продано 6 млн 830 тыс. т, или на 14% больше чем в 2013 году. Сергей Куюн объясняет такую относительную стабильность тем, что ДТ в основном использует промышленный сектор: железная дорога, грузовой автотранспорт и междугородние автобусы. То есть, грузы и пассажиров перевозить надо в любом случае, просто тарифы стали выше. Также свой вклад в динамику использования ДТ внес и частный сектор: большинство приобретаемых машин, особенно б/у, ездят на дизтопливе. Достаточно взглянуть на парк так называемых "евроблях".

Диверсификация: у кого сколько покупаем

На сегодня украинский рынок топлива выглядит так: бензин – 18%, ДТ – 65%, LPG – 17%. Сравним с 2013 годом: бензин – 34%, ДТ – 58%, LPG – 8%.

Нынешний год также стал знаковым в перераспределении источников поступления нефтепродуктов в Украину. Прежде всего это связано с падением поставок российского ДТ по трубопроводу из-за введения пошлин. Источников поставок осталось пять, но доля каждого изменилась и порой намного. Главным импортером стала Беларусь – 39,3% (+6%), далее РФ – 26,9% (-17,1%), морем из дальнего зарубежья поставляется 14,7% (+9,2%), Литва+Польша – 8,2% (+2,4%). Наконец, украинского топлива стало 10,7% (-1,5%). При этом на ДТ приходится 90% импорта, на LPG – 80%, на бензин – 50%, в основном это премиальные сорта из Беларуси и Литвы. В РФ мы бензин не покупаем.

Бой с "тенью"

Отдельно стоит рассмотреть ситуацию с теневым рынком нефтепродуктов (см. инфографику).

Как видим, за семь лет объемы "бодяги" уменьшились почти в 8 раз. Почему – см. в статье "Подзаборные" заправки: экономия или убытки для кошелька. Особенно это касается рынка поддельного бензина, он сократился в 9,3 раза. То есть если в 2013 году 42% продаваемого бензина было "паленым", а в глубинке его доля доходила до 80%, то в 2019-м псевдобензина осталось всего 8,6%. И теперь надо серьезно "постараться", дабы залить в бак непонятно что. Поддельного ДТ стало ныне меньше в 6 раз благодаря тому, что в конце 2018 года государство и трейдеры "объявили войну" так называемым "подзаборникам" – нелегальным заправкам. А еще в середине 2018 года псевдодизеля было лишь в 1,9 раза меньше, чем в 2013 году.

Однако, по словам экспертов, проблема остается серьезной, особенно это касается нелегальных продаж сжиженного газа, "бочки" с которым в отдельных регионах, включая Киевскую область, стоят чуть ли не под каждым забором.

Почему газ может стать дороже, а бензин дешевле

Рост потребления автогаза больно ударил по украинским производителям бензина, которые начали бороться за потребителя не совсем рыночными методами. Так депутатское лобби в Раде пытается перераспределить налоговую нагрузку на нефтепродукты, резко подняв ставки акцизов на LPG и ДТ и снизив на бензин.

По оценкам экспертов Консалтинговой группы "А-95", в случае реализации этого предложения цена автогаза может вырасти на 2,8 грн/ л, или до 15 грн/л. Бензин может подешеветь на 1,4 грн/л (А-95 до 27 грн/л). Налог на дизтопливо предлагается оставить без изменений, чтобы не ударить по промышленности. Переработчики говорят, что изменения позволят увеличить потребление отечественного бензина и остановить рост потребления сжиженного газа, который преимущественно импортируется. Также увеличатся поступления в бюджет.

Эксперты в этом не уверены.

"Нарастить потребление бензина очень тяжело, спрос на этот вид топлива падает во всей Европе. После наплыва в Украину б/у транспорта из Европы перекос в сторону дизтоплива увеличился", – говорит Артем Куюн.

По его оценкам, после принятия данных инициатив, в лучшем случае потребление сжиженного газ снизит темпы роста, а в худшем – перейдет в так называемое плато (будет двигаться с темпом +/-1-2% в год). Артем Куюн считает, что даже если бензин станет сверх привлекательным, то заметное увеличение спроса можно ожидать в перспективе 5-7 лет.

Эксперт пояснил, что в развитых странах люди меняют автомобиль раз в 2-3 года, задаваясь вопросом выбора топлива. У нас это происходит раз в 5 лет и реже. А большинство автомобилей, которые приобретаются с бензиновым двигателем, переоборудуются на газ в течение полугода-года.

Геннадий Рябцев уверен, что украинские производители могли бы увеличить свое присутствие на рынке бензина, если бы снизили цены.

"Лет пять назад литр бензина украинского производства стоил на 2-3 грн дешевле импортного, сейчас разница в цене минимальна, а то и одинакова. В итоге потребитель голосует кошельком, выбирая привозное топливо", – отметил Рябцев.

Прогнозы на 2020 год

Эксперты говорят, что рынок топлива вышел на докризисный уровень и потребление в 2020 году будет расти дальше. Сергей Куюн оценил рост в 2-3% (200-300 тыс. т в год). Ведущая роль, по его словам, останется за ДТ, так как автопарк Украины пополняется в основном за счет дешевых дизельных машин из Европы. Что касается бензина и автогаза, то многое будет зависеть от того, чем закончатся дебаты по поводу акцизов.

"Основная интрига – примут ли депутаты закон о пересмотре акцизов, – говорит Сергей Куюн. – Примут – рост рынка автогаза остановится, нет – продолжится, но более медленными темпами, чем в 2019 году (ожидается до 7% – Авт.)".

Геннадий Рябцев напомнил, что закон о Госбюджете на 2020 год уже принят и доходы от акциза на топливо рассчитаны по действующим ставкам.

"Это означает, что в первом полугодии вносить в госбюджет какие-то изменения в плане корректировки ставок акцизов нельзя, поэтому можно прогнозировать, что тенденции потребления сохранятся", – утверждает Рябцев.

А вот цены на топливо в следующем году будут, по его словам, будут зависеть только от курса гривни к доллару, так как серьезных изменений котировок нефти, от которых зависит цена нефтепродуктов, Рябцев не прогнозирует. Напомним: удешевление гривни на 10 копеек повышает цену литра нефтепродуктов на 7-8 копеек. Учитывая, что в госбюджете-2020 заложен среднегодовой курс доллара 27 грн/$ (сейчас он 24,2 грн/$), из сказанного экспертом можно сделать вывод: за литр топлива, возможно, придется в следующем году выложить на 1,5-2 грн больше, чем сейчас.

Напомним также, что недавно в Украине вступил закон, согласно которому водителей будут штрафовать за перевозку детей без автокресел:

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