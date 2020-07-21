Где дешевле заправиться: ждать ли нового рывка цен на АЗС

Минувшая неделя на топливном рынке оказалась спокойной. Хотя цены на топливо повышались, но темпы их роста упали втрое и в среднем составили менее 10 копеек на литре.

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Что сейчас происходит на рынке топлива и какие тенденции ожидать на наступившей неделе, рассказали наши эксперты: директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

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Что изменилось за неделю

Тренд на повышение стоимости топлива, начавшийся три недели назад, сохранился, но существенно ослабел: по бензину А-92 и дизтопливу среднее повышение составило 8 коп./л, по А-95 – 9 копеек, по автогазу – 6 копеек. Неделю назад рост был 20-50 коп./л. Исключениями стали три региона, в которых подорожание оказалось намного больше – от 20 до 30 коп./л. Интересно, что это две области с самым дорогим топливом – Луганская и Донецкая, и одна с самым дешевым – Харьковская.

В Киеве и области темпы подорожания были выше средних – около 15 коп./л.

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Разница между самыми высокими и самыми низкими ценами, в зависимости от региона, увеличилась по всем видам топлива, кроме автогаза.

По А-92 разброс цен увеличился до 16,9% (3,41 грн/л, плюс 21 коп./л), было 16,4%, по А-95 – увеличился до 15,5% (3,28 грн/л, плюс 18 коп./л), было 14,7%, по дизелю увеличился до 14,5% (3,01 грн/л, плюс 21 коп./л), было 13,6%. Автогазу разброс цен уменьшился до 9,1% (1,02 грн/л, минус 4 коп./л), было 9,7%.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 21,54 грн/л (удорожание на 8 коп./л), самая высокая – в Луганской области – 23,61 грн/л (удорожание на 30 коп./л), самая низкая – в Сумской области – 20,20 грн/л (удорожание на 9 коп./л).

Луганская область по-прежнему единственная, где А-92 стоит дороже 23 грн/л, в большинстве областей цены в коридоре 22,40-22,80 грн/л, но в четырех областях – Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Харьковской – им еще можно заправиться дешевле 21 грн/л.

В Киеве стоимость бензина А-92 – 22,41 грн/л (плюс 16 коп./л).

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Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 22,58 грн/л (удорожание на 9 коп./л). Самая высокая цена – в Луганской области – 24,48 грн/л (удорожание на 30 коп./л), самая низкая – в Сумской области 21,20 грн/л (удорожание на 9 коп./л). В большинстве областей цены находятся в коридоре 22,50 – 23,10 грн/л. В четырех областях – Черниговской, Харьковской, Днепропетровской и Сумской – А-95 стоит ниже 22 грн/л.

В Киеве стоимость бензина А-95 – 24,32 грн/л (плюс 11 коп./л).

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 22,01 грн/л (удорожание на 8 коп./л), впервые за последние три месяца она превысила 22 грн/л. Самая высокая цена – в Луганской области – 23,74 грн/л (удорожание на 30 коп./л), самая низкая – в Сумской области – 20,73 грн/л (удорожание на 9 коп./л).

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Дизтопливо по-прежнему стоит дороже 22 грн/л в 13-и областях и в Киеве. В большинстве областей цена в пределах 22,10-22,40 грн/л, в восьми областях – в пределах 21,60-21,80 грн/л и только в Сумской и Харьковской оно дешевле 21 грн/л.

В Киеве стоимость дизтоплива – 23,41 грн/л (плюс 11 коп./л).

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 11,58 грн/л (удорожание на 6 коп./л), самая высокая – в Одесской области – 11,99 грн/л (удорожание на 4 коп./л), самая низкая – в Черниговской области – 10,97 грн/л (удорожание на 8 коп./л). Черниговщина – единственный регион, где газ стоит меньше 11 грн/л, в остальных областях цена находится в коридоре 11,10-11,99 грн/л.

В Киеве стоимость газа – 11,79 грн/л (плюс 4 коп./л).

Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что темпы повышения цен снизились оттого, что пока наблюдается стабильность в опте и профицит на рынке дизтоплива и автогаза.

Но Сергей Куюн отметил, что рынок постепенно продолжает реализовывать накопившийся потенциал роста цен.

"Розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, с 10 по 17 июля повысили стоимость бензина и ДТ на 0,5–1 грн/л, – говорит Сергей Куюн. – Наибольшее повышение цены бензинов в сети "Авантаж" — 1 грн/л. Так, бензин марки А-95 подорожал до 19,45 грн/л, А-92 — до 18,45 грн/л, при этом цена на дизтопливо не изменилась — 18,45 грн/л. Сеть "БРСМ-Нафта" повысила цены на бензины на 50 коп./л, на ДТ — на 35 коп./л. Цена на А-95 увеличилась с 19,79 грн/л до 20,29 грн/л, А-92 — с 18,79 до 19,29 грн/л, ДТ — до 19,25 грн/л. AMIC, KLO, Shell, "Автотранс", Chipo, Marshal подняли цены на 20–70 коп./л. Розничные цены повысили практически все операторы, за исключением группы "Приват", которая за две недели так и не отреагировала на июльский рост цен".

Именно из-за группы "Приват", имеющей значительную долю на рынке, за прошедшую неделю средние цены на топливо по Украине выросли немного, до 10 коп./л.

А Геннадий Рябцев уверен, что сдерживание цен – это маркетинговый ход.

"Если потребитель видит, что цены на его "домашней" АЗС каждый день понемногу растут, он меняет заправку. А вот одномоментное повышение, даже на большую величину, так не влияет", – резюмировал эксперт.

Артем Куюн отметил, что на минувшей неделе некоторые сети АЗС повысили цены на автогаз, но незначительно. Но упомянул, что за месяц автогаз подорожал на гривню за литр.

"Сеть "Приват", владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 6–7 коп./л, до 10,92–10,98 грн/л, – говорит Артем Куюн. – В сети Shell автогаз подорожал на 12 коп./л, до 11,99 грн/л. Сети Motto и Prime и повысили цены в среднем на 5–10 коп./л".

Что может измениться за неделю

Сергей Куюн говорит, что на наступившей неделе повышение цен на бензины и дизтопливо продолжится, но не будет тотальным.

"С 10 по 17 июля крупнооптовые партии дизтоплива подорожали на 270 грн/т, до 19 940 грн/т, основной причиной роста стало усиление курса доллара, – анализирует Сергей Куюн. – То есть вновь добавился такой фактор, как ослабление гривни. Дизтопливо должно стоить в рознице дороже, но пока повышение стоимости тормозят значительные запасы. Потенциал роста цен есть, но он будет реализовываться постепенно. В ближайшую неделю у некоторых сетей еще возможен рост до 50 коп./л".

Геннадий Рябцев также согласен, что нет обстоятельств, которые могли бы резко ускорить рост цен на нефтепродукты.

"Пока снова не оправдались прогнозы по росту цен у группы "Приват", это существенно сдерживает рынок. Они по-прежнему держат очень низкие цены – в пределах 21 грн/л, разрыв с брендовыми сетями достиг 4,5 грн/л, это уже 20% стоимости. Если "Приват" решит подтянуться к рынку, то будет среднерыночный рост цен на 20-25 коп./л, если нет – то рост окажется символическим", – отметил Геннадий Рябцев.

Артем Куюн прогнозирует, что на этой неделе цены на газ останутся стабильными.

"На прошлой неделе оптовая цена газа снизилась на 440 грн/т, до 18 240 грн/л. На этой неделе также ожидается падение оптовых цен. Но на розничном рынке ждем еще неделю стабильности, он не успеет отреагировать на снижение цен в опте", – говорит Артем Куюн.

Помимо изменения стоимости нефти и оптовых цен на импортные нефтепродукты, над украинским розничным рынком по-прежнему довлеет еще один фактор, из-за которого топливо может значительно подорожать. Подробнее смотрите в сюжете:

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