С 1 июня на дорогах вводят фотофиксацию нарушений: что ждет водителей

Автоматическая видеофиксация нарушений правил дорожного движения наконец-то может стать реальностью: в МВД в очередной раз пообещали запустить пилотный проект из 50 видеосистем в столице и окрестностях с 1 июня нынешнего года. В то же время, по мнению юристов, по-прежнему остались прорехи в законодательстве, которые позволят нарушителям не только оспорить штраф за нарушение ПДД, но и выиграть суд.

Сайт "Сегодня" разобрался, легитимны ли штрафы, наложенные в автоматическом режиме, и что изменится для водителей после того, как видеофиксация нарушений начнет работать.

Что будет с 1 июня

Как сообщил сайту "Сегодня" замминистра МВД Антон Геращенко, автофиксация действительно начнет действовать с 1 июня. По словам Геращенко, ее запуск планировался на 1 мая, но из-за карантина сроки перенесли на месяц.

"На начальном этапе в этой системе заработают 50 видеокамер, поставленных в Киеве и вокруг столицы на трассах. В случае фиксации превышения скорости по номерам установят владельца автомобиля и ему отправят письмо, в котором будет указано время, место правонарушения и даже код, по которому человек может зайти в интернет и посмотреть момент нарушения. Далее если владелец автомобиля был за рулем, он платит штраф 255 грн. Если же он дал свою машину кому-то, то может позвонить человеку, который был в этот день за рулем, и попросить его заплатить штраф. В таком случае админпротокол будет составляться на лицо, которое было за рулем", – объяснил Геращенко.

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То есть в идеальном варианте развития событий: обвиняемый в нарушении признал свою вину и уплатил штраф, либо сообщил патрульной полиции ФИО настоящего виновника, механизм должен действовать без сбоев.

Но, как оказалось, с 1 июня станций будет меньше. Министр МВД Арсен Аваков 20 мая уточнил, что сперва начнут работу 17 комплексов, потом их станет 40.

"Всего по стране мы планируем, что таких пунктов будет порядка 700. Соответствующий график и адреса мы после принятия постановления Кабмина сможем объявить публично", – сказал министр Аваков.

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Вслед за Киевом и Киевской областью пять комплексов в июне получит Львовщина.

Как будет работать система

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В МВД утверждают, что главная задача внедрения системы автофиксации – не сбор штрафов с водителей, а снижение количества аварий, прежде всего тяжелых. Ведь, по статистике Патрульной полиции, причиной каждого третьего ДТП с пострадавшими является превышение скорости.

Поэтому перед местами расположения камер (на аварийно-опасных участках дорог и в местах повышенной концентрации ДТП) установят предупреждающие знаки.

"У водителей будет время и возможность снизить скорость в таких местах до разрешенной, а значит – безопасной, что позволит им не стать участниками ДТП и не быть оштрафованными", – уточнил нам спикер МВД Артем Шевченко.

По разъяснению Патрульной полиции, нарушением скоростного режима в городах будет считаться езда со скоростью более 73 км/ч. Это разрешенные 50 км/ч + 20 км/ч + 3 км/ч = 73 км/ч, где 3 км/ч – специально заложенная погрешность в работе прибора). А 20 км/ч – это так называемые водителями "бонусные" километры, после превышения которых может быть наложен штраф.

Соответственно, для автодорог это 113 км/ч, при наличии на них разделительной полосы – 133 км/ч, на автомагистралях, коих в Украине аж одна – от Киева до Борисполя (36 км) – 153 км/ч.

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Также в МВД нам рассказали, что новые системы кардинально отличаются от тех, которые предлагались 10 и более лет назад. Они с лазерным "прицелом", поэтому выделяют из потока машин только ту, которая едет быстрее, чем разрешено, фотографируют не сзади (госномер), а спереди, и делают несколько снимков, а не один.

"Днем, а также в другое время суток, если стекло автомобиля не тонировано, можно будет увидеть на фото даже лицо водителя, что станет дополнительным доказательством его вины. Или доказательством невиновности владельца в случае, когда заснят сидящим за рулем явно другой человек, например, женщина, а не мужчина – владелец автомобиля", – уточнили специалисты министерства.

Подводные камни для властей

Юристы ожидают лавинообразного роста случаев, когда нарушитель не только откажется платить штраф, но и будет отрицать, что за рулем был именно он. И здесь, уверены эксперты, при нынешнем законодательстве, "правда" окажется на стороне нарушителя. Ибо по закону не он должен доказать, что не нарушал, а наоборот, полиция должна доказать: за рулем находился тот, на кого выписан штраф, либо отказаться от претензий.

Самая главная проблема, которую так и не устранили, – определение истинного виновного в нарушении. Юрист Вадим Володарский, специализирующийся на защите прав водителей, напомнил, что еще в 2010 году Конституционный Суд признал не соответствующей Конституции статью 14-1 КУоАП о "назначении" виновным априори владельца автомобиля, на котором было совершено нарушение ПДД, и отменил ее. С тех пор по сути ничего не изменилось.

"К этой ситуации хорошо подходит выражение: "Наступить на те же грабли, – сразу расставил акценты Вадим Володарский. – Вспомним, чем закончилась предыдущая попытка и почему. Тогдашнюю норму о привлечении к ответственности признал не соответствующей Конституции Конституционный Суд. Если упрощенно, то причин три: Любая юридическая ответственность "привязана" к совершению конкретным лицом конкретного противоправного деяния. То есть, нельзя привлекать к ответственности того, кто не совершал ничего, только потому, что ему принадлежит некое имущество, в том числе и автомобиль. Проблема не в самой фотофиксации нарушения, а именно в привлечении к ответственности не нарушителя, а собственника автомобиля, независимо от того, кто был за рулем. Нарушение презумпции невиновности. Нарушение принципа правовой определенности. Он состоит в том, что человек должен отличать правомерное поведение от противоправного, и, таким образом, прогнозировать свою ответственность. Если человек правомерно владеет автомобилем, правомерно передал управление, а его привлекают к ответственности за нарушение другого лица, которое он не мог прогнозировать, – этот принцип нарушается. Вот всем этим руководствовался Конституционный Суд (решение от 22.12.2010г.). Это решение остается в силе. И, основываясь на этой аргументации, автовладельцы смогут обжаловать в суде такие постановления. Думаю, что количество таких дел будет велико".

Основания для обжалования штрафа

Наложение штрафа в "автоматическом режиме" можно успешно оспорить, ссылаясь на нарушение 61 и 62 статей Конституции, которая, как известно, имеет главенство над любыми законами. Напомним: в ст. 61 указано, что ответственность каждого носит индивидуальный характер, в ст. 62 – что никто не обязан доказывать свою невиновность. И пока вина человека не доказана, он считается чистым перед законом.

Согласно решениям Европейского суда по правам человека, презумпция невиновности распространяется не только на уголовные преступления, но и на административные правонарушения.

Возможность рассмотрения админнарушения без присутствия нарушителя и немедленное вступление решения суда в силу противоречит ст. 55 Конституции (должна быть возможность обжалования решения суда). Более того, ст. 268 КУоАП прямо предусматривает необходимость присутствия нарушителя за исключением случаев, когда он сам отказался, либо был предупрежден о месте и времени рассмотрения дела, но не явился без уважительной причины.

"Не виноватая я"

Для решения в рамках закона проблемы идентификации нарушителя эксперты рассказали о двухступенчатой схеме, которая действует во многих странах Европы и показала свою эффективность. У нас она, по их мнению, также позволит, минимально изменив законодательство, вынудить владельцев транспортных средств добровольно сообщать об истинных виновниках нарушения. Иначе обойдется себе дороже.

Суть новшества в том, что владельцу автомобиля, который попал "под прицел" видеокамеры, из МВД приходит не постановление о штрафе, а фото нарушения и письмо, в котором его просят сообщить о том, кто был за рулем в момент нарушения. Такое требование МВД, по мнению юристов, является законным и Конституции не противоречит. Технически документ может быть доставлен по почте, либо отправлен, например, на вайбер или в личный кабинет водителя на сайте сервис-центра МВД (при наличии). Иностранцам такое "письмо счастья", как их иронически называют водители, может быть вручено при пересечении границы.

Далее варианта действий у адресата три: первый – он берет вину на себя и платит штраф, второй – указывает ФИО того, кто был за рулем (должны быть доказательства, например, доверенность, личное признание, а для юрлица – приказ о закреплении автомобиля за таким-то сотрудником) и тогда уже штраф платит истинный виновный. Наконец, третий вариант – владелец ТС игнорирует требование МВД либо сообщает недостоверные данные. И только тогда к нему применяют санкции.

Они таковы: штраф за "недонесение" (для этого депутатам нужно изменить КУоАП), внесение автомобиля в базу "потенциально опасных", что влечет при повторном нарушении ПДД более жесткое наказание. Например, при проезде перекрестка на красный свет с созданием аварийной обстановки водителя не оштрафуют, а лишат водительских прав. Также предложено применение более высоких тарифов при оформлении договора "автогражданки", чем для законопослушных водителей.

Выходит, что владельцу ТС окажется намного выгоднее сотрудничать с полицией, чем игнорировать. Но пока все остается по-старому.

Спикер МВД Артем Шевченко подтвердил нам, что система автофиксации будет запущена, и штрафы начнут накладывать в соответствии с действующим законодательством.

"Предвидим, что будет определенное количество исков в суд, но мы к этому готовимся", – сказал Артем Шевченко.

Выводы

Похоже, что наши власти хорошо подготовились технически к внедрению автофиксации, но вновь наступают на старые грабли с точки зрения правовой легитимности. К чему это приведет – вскоре увидим.

О том, как готовятся рассылать "письма счастья", смотрите в сюжете "Сегодня":

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