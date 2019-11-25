В Киеве вводят автофиксацию нарушений ПДД: где установят первые камеры

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

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В Украине начали вводить автоматическую фиксацию нарушений правил дорожного движения (ПДД). Первые системы установят в Киеве, до конца 2019 года видеокамеры будут работать в тестовом режиме, нарушителей будут лишь предупреждать "письмами счастья" (так водители иронически называют пришедшие по почте сообщения о штрафах), а с 1 января 2020 года собираются штрафовать. Подробности выяснил сайт "Сегодня".

Как это работает

Напомним, ранее в Нацполиции заявляли, что автоматическая фиксация нарушений ПДД может быть введена уже в начале 2019 года.Но пока не складывается. По информации пресс-службы KyivSmartCity, закуплено 20 систем стоимостью по 1 млн грн за единицу, из них пять смонтировано, а одна даже сертифицирована, остальные находятся в работе. Как разъяснил гендиректор КП "Информатика" Николай Пыхтин, каждая система состоит из радара-детектора, видеокамеры, способной распознавать номер автомобиля и электронного блока обработки данных.

Если водитель автомобиля превышает скорость, проезжает на запрещающий сигнал светофора, едет по полосе общественного транспорта, паркуется там, где запрещено, это фиксирует детектор, камера делает снимок, информация обрабатывается и поступает на сервер патрульной полиции. Далее по базе зарегистрированных в Украине автомобилей автоматически определяется владелец, его адрес проживания и формируется квитанция. Полицейским остается ее распечатать, вложить в конверт, написать адрес и отправить нарушителю для оплаты штрафа.

Где хотят поставить камеры

Как сообщил нам источник в главном управлении Нацполиции Киева, ориентировочно новые системы автофиксации нарушений с распознаванием номеров могут быть установлены на таких улицах столицы:

Столичное шоссе (перед поворотом на ул. Заболотного),

Европейская площадь (несколько камер, обеспечивающих круговой обзор),

Угол Крещатика и Прорезной (в сторону Крещатика),

Бульвар Дружбы Народов (съезд с моста Патона),

Пересечение Нижнего Вала, Глыбочицкой и Вознесенского спуска (две камеры),

Пересечение Нижнего Вала и Ярославского переулка,

Львовская площадь, пересечение ул. Сечевых стрельцов, Б.-Житомирской, Сретенской, Бульварно-Кудрявской (несколько камер),

Пересечение ул. Сечевых стрельцов и Вознесенского спуска (напротив Дома художника),

Пересечение ул. Сечевых стрельцов, и Глыбочицкой (возле кинотеатра "Киевская Русь"),

Пересечение ул. Сечевых стрельцов, и Глебова (возле кинотеатра "Киевская Русь".

Места установки остальных камер пока не определены, могут быть изменения и в упомянутом перечне.

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После отладки системы, получения сертификатов, составления отчетов о ее пригодности, информацию передадут в Кабмин для принятия постановления о запуске системы в работу. Только после этого "письма счастья" станут законными. Всего в Нацполиции оценивают потребность в системах автофиксации нарушений в 2000 шт. только для установки их в самых аварийно-опасных местах на дорогах Украины. То есть лишь на первом этапе систем понадобится в 100 раз больше, чем закупили.

Что говорит закон

В Украине еще в 2015 году ввели изменения в Кодекс об административных нарушениях, предусматривающие наложение штрафов в автоматическом режиме за нарушение ПДД. Также изменили подзаконные акты, определяющие порядок сертификации автоматических систем фиксации нарушений ПДД. При этом каждый водитель получит 150 баллов в год, которые постепенно будут сниматься автоматически после фиксации видеокамерой нарушений ПДД.

Так, превышение скорости более чем на 20 км/ч "стоит" 20 баллов. Проезд на желтый или красный свет, парковка на остановке общественного транспорта, разговор по мобильному телефону в движении без устройства "Hands free" – по 30 баллов, парковка на полосе общественного транспорта, пересечение ж/д переезда на красный свет, превышение скорости более чем на 50 км/ч – по 50 баллов. Когда баллы закончатся, водителю придется платить штраф.

Эксперты: только сертификация отнимет до года

Специалисты по вопросам организации дорожного движения поддерживают введение автофиксации, но говорят, что времени для этого потребуется намного больше, чем оставшееся до конца этого года.

По словам эксперта по вопросам законодательного обеспечения безопасности дорожного движения Владимира Караваева, помимо сертификации самих систем, нужно будет получить и сертификат о том, что информация в них защищена от несанкционированного доступа.

"К этому вопросу даже не приблизились, возможно, управятся до января, но 2021 года, – сказал нам Караваев. – Нужно решить и ряд мелких технических проблем: например, кто будет подводить кабели для электропитания систем, кто оплатит электроэнергию, услуги "Укрпошты" по пересылке писем, лучше заказных с уведомлением о вручении, наконец, сколько нужно будет сотрудников полиции, которые будут оформлять эти письма".

А если за рулем был не владелец автомобиля?

Еще один важный момент – юридическая чистота штрафов за нарушение ПДД. Караваев обратил внимание, что закон возлагает ответственность на владельца транспортного средства независимо от того, кто был за рулем в момент нарушения. Потому что устанавливаемые у нас камеры фотографируют только номер машины, а не лицо водителя (такие камеры стоят дешевле. – Авт.).

Как пояснил Караваев, когда закон принимали, то ссылались на решение Европейского суда по правам человека о том, что владелец автомобиля, передавший его другому человеку, несет ответственность за возможные последствия своих действий.

"Но в упомянутом решении Евросуда рассматривался иск гражданина Нидерландов, и там есть посыл о том, что оно основывается на законодательстве Нидерландов, где предусмотрена солидарная ответственность, – уточнил Караваев. – В Польше владелец автомобиля-нарушителя, если он не был за рулем, обязан сообщить об этом, указав, кто, если не он, управлял транспортом. Если владелец этого не сделал, его штрафуют, но не за нарушение ПДД, а за "недонесение". В нашем законодательство такие нормы отсутствуют. Поэтому, когда автофиксация нарушений заработает даже только в Киеве, ожидаю лавину исков от нарушителей, и эти иски будут удовлетворены судами".

В этом уверен и адвокат Вадим Володарский, специализирующийся на защите прав водителей. Володарский сослался на два действующих решения Конституционного суда Украины: от 22 декабря 2010 года и от 26 мая 2015 года.

"В 2010 году КСУ решил, что для привлечения к ответственности, в том числе административной, совершение конкретного противоправного деяния необходимо привязать к конкретному лицу, – напомнил Володарский. – В 2015 году КСУ указал, что составление постановления о штрафе непосредственно на дороге, когда водитель не имеет времени для обращения за правовой помощью— это нарушение его прав. При автофиксации нет ни протоколов, ни других документов, где водитель может высказать свое мнение о том, что он, допустим, не согласен с нарушением".

Эффективность может оказаться низкой

Как видим, несмотря на оптимизм сторонников автофиксации нарушений ПДД, вопросов по-прежнему больше, чем ответов, хотя прошло четыре года с момента принятия соответствующего закона. Более того, эксперты сомневаются, что автофиксация окажется эффективной для профилактики нарушений. Ведь водители быстро запомнят, где расположены камеры и будут соблюдать в этих местах ПДД, а там, где камер нет, "наверстают упущенное". То есть миллиарды гривен окажутся потраченными впустую.

Поэтому намного больше пользы для безопасности движения могут принести мобильные полицейские патрули, оснащенные приборами "Трукам", которые уже соответствуют законодательству и применяются с октября 2018 года.

Как сообщил замглавы патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий, "Трукамов" с 20 ноября стало больше. Их теперь 115 (было менее 100), а нарушителей выявляют уже на 186 участках дорог (было 129), прежде всего фиксируют превышение скорости. По данным Нацполиции, за 12 месяцев с помощью "Трукамов" наказали 350 тыс. водителей. Напомним, минимальный штраф – 255 грн, то есть госбюджет пополнился на сумму почти 90 млн грн.

А знаете ли вы, какой вид нарушений сейчас самый популярный в Киеве? Об этом смотрите в сюжете:

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