С пробегом, но надежные: какие автомобили покупают украинцы

В этом году украинцы законно купили новые и подержанные легковые автомобили возрастом до 10 лет в 3 раза меньше "временно" завезенных из Европы без уплаты налогов. Об этом говорят статистика сервис-центра МВД, где регистрируют владельцев транспорта, и данные Госфискальной службы. Среди легковушек с пробегом у покупателей наиболее востребованы машины возрастом 7—10 лет, а среди брендов самые популярные — немецкие и французские.

С пробегом

Как сообщили нам в сервис-центре МВД, с начала года ими перерегистрировано почти 287 тыс. машин с пробегом, сменивших владельца. Наиболее востребованы 10-летние автомобили, новыми хозяевами которых стали 90,3 тыс. чел. Вдвое меньше — 40,26 тыс. и 38,75 тыс. шт. — было перепродано семи- и шестилетних легковушек. Еще 31,77 тыс. чел. приобрели автомобиль возрастом 5 лет. Тех, кто купил с рук "старушку", проездившую 8—9 лет с момента выпуска, более 39 тыс. владельцев. Наконец, среди одно-, двух- и трехлеток сменили хозяина примерно по 10 тыс. машин, и всего 2924 машины перешли в новые руки, не проездив и года. Самые популярные по продаваемости марки: Volkswagen и Renault, соответственно 16% и 14%, далее идет Skoda — 9%. Реже всего меняли хозяев Mercedes (4%) и Peugeot (3%).

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И новые

По последним данным портала Auto-Consulting, за 10 месяцев украинцы купили 65 тыс. автомобилей из салона, что всего на 1,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тройка лидеров среди брендов второй год традиционна: Toyota — 8,1 тыс., Renault — 7 тыс., Volkswagen — 5,4 тыс. Последний бренд нарастил продажи больше других — +12% с начала года против 5,3% у Toyota и 3,7% у Renault. Из типов машин покупатели предпочитают кроссоверы (паркетники) и настоящие внедорожники с полным приводом (средняя цена около 650 тыс. грн). Среди проданных автомобилей таких почти 30%. А меньше всего купили машин представительского класса — 1,4% (цена 1,5 млн грн).

Эксперт: "Выбирают надежность, экономичность и проходимость"

Как разъяснил нам гендиректор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко, массовая продажа машин старше 5—6 лет — европейская тенденция.

"В этом случае все устраивает и продавца, и покупателя: первый избавляется от машины, уже требующей регулярных вложений в ее ремонт, второй за небольшие деньги — 30—40% стоимости такого же нового автомобиля — получает неплохое средство передвижения, которое после замены некоторых деталей, прежде всего это ходовая и трансмиссия, и при правильном уходе и эксплуатации может прослужить еще десяток лет", — говорит Назаренко.

Что касается трендов на рынке новых автомобилей, то Назаренко говорит, что здесь покупатель за свои достаточно большие деньги может выбирать, исходя из соотношения "цена — качество". Основные критерии — надежность и экономичность при одинаковой цене. И все больше ценится проходимость.

Напомним, в до сих пор идет широкое обсуждение нового закона про растаможивание авто на еврономерах. В ряде областей Украины участники акций протеста владельцев авто на иностранных номерах (так называемых "евробляхах") перекрывали дороги государственного значения.

В среду, 21 ноября, движение "АвтоЕвроСила" объявило, что на 2 дня приостанавливает акцию протеста водителей на еврономерах, но продолжит борьбу.

Отметим, за несколько часов до этого заявления "евробляхеров" министр внутренних дел Арсен Аваков сказал, что к участникам протестов полиция готова применить жесткие меры, если они будут препятствовать движению на дорогах.