Сдавать на права теперь будем по-новому

Экзамен для получения водительских прав в Украине станет прозрачнее, а оценивание — понятнее. Для этого Главный сервисный центр МВД разработал и внедрил специальный чек-лист для практического экзамена по вождению. В нем экзаменторы будут отмечать типичные ошибки экзаменуемых и выставлять оценки по каждому этапу испытаний.

Как напомнили в пресс-службе МВД, в конце прошлого года сам экзамен по вождению разделили на два этапа. Первый проходит на площадке для обучения начальному управлению, и там будущие водители демонстрируют умения начать движение на подъеме и спуске, тормозить и маневрировать.

Второй этап экзамена проходит на указанном маршруте среди дорожного движения, и там водителям предстоит маневрировать в потоке, соблюдать ПДД и не создавать аварийные ситуации. В чек-листе экзаменатор будет ставить пометки о прохождении или непроходжении водителями этапа испытаний. После окончания экзамена человек может ознакомиться с указанными экзаменатором ошибками, оставив на чек-листе свою подпись.

По словам спикера Главного сервисного центра Инги Вишневской, введение чек-листа позволит сделать процесс сдачи прозрачнее.

"У нас много изменений в теоретической части экзамена, и оставалась проблемная практическая часть, которая была субъективной. Чек-лист — первый шаг к прозрачной системе оценивания, — говорит Вишневская. — При подписании чек-листа экзаменуемый может зафиксировать свое несогласие с результатом, обжаловать его в сервисном центре. В полную силу эта система заработает после введения видеофиксации, когда можно проверить все жалобы. Фото- и видеофиксацию сдачи экзамена планируется ввести уже в этом году".

Водители со стажем осторожно оценивают новинку, но согласны, что оно должно улучшить качество подготовки новичков.

"Увидев свои ошибки в вождении, молодые водители сосредоточатся на их устранении и будут лучше ориентироваться в дорожной обстановке и ПДД, чем "старики", позабывшие, как надо вести себя на дороге", — говорят водители.

А инструкторы по вождению считают хорошим знаком то, что экзамен разделили на две части, поскольку водители, которые показывали хорошие результаты на площадке, на городских дорогах просто начинали теряться.

Напомним, первые водительские права начали выдавать на два года – автолюбителей приучают не нарушать ПДД. В течение первых двух лет новичку запрещается ездить со скоростью быстрее 70 км/час. А если водитель за это время нарушил ПДД больше трех раз, "постоянные" права ему придется получать с пересдачей теоретического и практического экзаменов.

В то же время, иностранцы считают украинские экзамены простыми. Например, поляки массово получают водительские права в Украине. В Польше стране получить документы сложнее, а украинские права можно обменять на местные.