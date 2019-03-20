"Штрафы будут ужасны": Аваков анонсировал запуск роботы системы видеофиксации нарушений ПДД

Министр не уверен, что общество готово к такому нововведению

Фото: twitter.com/MVS_UA.

"Штрафы будут ужасны": Аваков анонсировал запуск роботы системы видеофиксации нарушений ПДД //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/2a9/661/5c92a9661c871.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/2a9/661/5c92a9661c871.jpg 2019-03-20T23:01:00+02:00 Авто Министр не уверен, что общество готово к такому нововведению

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков анонсировал запуск роботы системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Почти все сделано. Почти все готово. Нам не хватает мелких деталей, одного постановления Кабмина и одной поправки в Парламенте. Думаю, еще в этом году мы подключим камеры по всей стране. Сначала заработает 30 камер, затем 50, затем 150. Думаю, предел будет 1000 камер. Но штрафы с этих камер будут ужасны. И не уверен, что общество готово к такому нововведению", - заявил Аваков.

Напомним, ранее в полиции предупреждали, что на дорогах Украины увеличится количество устройств для измерения скорости TruCam.

Радары для фиксации нарушений скоростного режима вернулись на дороги Украины в октябре-2018 после четырехлетней паузы и ряда резонансных ДТП.

Нарушителям скоростного режима грозят штрафы. Постановление выносится в электронном виде, на планшете, сразу заносится в базу и распечатывается в бумажном варианте. Штрафы остались неизменными – 255 гривен за превышение больше 20 км/ч, и 510 гривен – если превышение составляет более 50 километров в час.

Возвращение на дороги ручных измерителей скорости, – это первый шаг правительства к уменьшению количества погибших в авариях. Следующий этап – установка на патрульные машины мобильных устройств. Они будут фиксировать нарушения даже во время движения полицейских авто. Впоследствии улицы и трассы оснастят автоматическими камерами, о которых в правительстве говорят уже несколько лет.

Также недавно журналисты сайта "Сегодня" поинтересовались, как столичные водители относятся к мерам по ужесточению штрафов.

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