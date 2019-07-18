Skoda показала обновленные модели Kodiaq и Karoq: опубликованы фото

Изменения произошли в основном в технической части









Компания-производитель автомобилей Skoda, которая передумала строить новый завод в Украине, представила обновленные кроссоверы Skoda Kodiaq и Karoq 2020 модельного года. Внешне автомобили почти не изменились, но получили усовершенствованные системы безопасности и расширенное оснащение.

Таким образом, обновление стало в первую очередь техническим: в экстерьере единственным изменением стала надпись с названием бренда на крышке багажнике, которая, как и у остальных новинок Skoda, пришла на смену логотипу.

При этом оба кроссовера получили усовершенствованную систему мониторинга слепых зон: камеры могут следить за происходящим на расстоянии до 70 метров (раньше было всего 20). Также изменилось сигнализирование об объекте в "мертвой" зоне – сигнал стал более заметным, поскольку теперь он располагается не на самом стекле, а на внутренней стороне корпуса зеркала.

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Адаптивная подвеска (DDC) стала доступна не только для полноприводных версий кроссоверов, но и для переднеприводных, а в опциональном оснащении Karoq и Kodiaq впервые появилась "умная" система бесключевого доступа KESSY с датчиком движения (снижает риск взлома и угона автомобиля).

Кроме того, Skoda Kodiaq Sportline, Kodiaq RS и Kodiaq L&K теперь можно заказать с новыми 20-дюймовыми легкосплавными дисками "Ignite". А моторную линейку обновленного Kodiaq пополнил 2,0-литровый 190-сильный дизельный агрегат, сопряженный с безальтернативным 7-ступенчатым "роботом" DSG и полным приводом.

Напомним, ранее новости "Сегодня" побывали на украинском заводе, где собирают Skoda:

При этом министр инфраструктуры Владимир Омелян уже отмечал, что в Украине можно производить электромобили, и такое предложение заинтересует иностранных инвесторов. А министр экономического развития Степан Кубив подсчитал, что производство электромобиля в Украине в четыре раза выгоднее, по сравнению с Германией.

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