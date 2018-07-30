СМИ рассказали, как чиновники обманывают закон ради дорогих авто

В декларациях чиновников появилось 936 иномарок, которые якобы стоят дешевле 50 тысяч гривен

Еще в январе 2017 года Национальный банк Украины запретил наличные расчеты на сумму выше 50 тысяч гривен. Ранее этот лимит составлял 150 тысяч гривен. Поэтому, чтобы обойти ограничения, соглашения о продаже автомобилей часто заключаются с заниженными ценами в документах. А если покупателем авто является чиновник, ему такие манипуляции выгодны вдвойне, т.к. позволяют избежать вопросов в налоговых декларациях, пишет Bihus.info.

Исследование, которое провели журналисты, показало, что в 2016 – начале 2017 гг. декларанты получили 1744 транспортных средства по цене от 48 до 50 тыс. гривен. При этом такая стоимость может быть актуальной лишь для старых авто украинского, российского и советского производства.

Если исключить из перечня такие автомобили, получится, что в 2017 году в декларациях чиновников появилось 936 иномарок, которые якобы стоят дешевле 50 тыс. гривен.

Самой популярной маркой оказался немецкий Volkswagen – 93 штуки. В лидерах также японские бренды: Toyota (68 шт.) и Mitsubishi (58 шт.). Якобы за символические суммы чиновникам удалось стать владельцами 41 Mercedes-Benz, 30 Audi и 29 BMW.

Из автомобилей класса "люкс" по заявленной цене до 50 тыс. гривен представлены 13 автомобилей Subaru, 7 – Lexus, по 3 – Dodge и Chrysler, 2 – Land Rover и даже по одному Jeep Grand Cherokee и Jaguar S-Type.

Также в списке значится Tesla Model S. Реальная же цена этого авто в Украине на вторичном рынке в зависимости от комплектации колеблется от 40 до 55 тыс. долларов.

Ранее журналисты "Сегодня" сегодня изучили е-декларации топ-чиновников за 2017 год и проинспектировали кошельки правительства. Как оказалось, по итогам минувшего года в Кабмине выросло число миллионеров.

Кроме того, стало известно, как изменилось благосостояние чиновников КГГА.

Состояние увеличили и многие главы популярных университетов – украинские ректоры ездят на Range Rover и живут в квартирах под 200 метров.