Таксисты в Украине массово отказываются перевозить детей (видео)

Уже месяц в Украине действует закон, который запрещает перевозить детей без специального оборудования. За нарушение предусмотрен штраф: на первый раз – 510 гривен, второй – 850 гривен. Но требование к безопасной перевозке детей спровоцировало проблему: теперь с малышом в такси не поедешь – таксисты массово отказываются. Мол, автокресел нет, а штраф платить не хочется.

Антонине Щегельской с двумя детьми часто надо ездить по городу. Для безопасности она постоянно использует автокресла. Но когда собственная машина сломалась, пришлось вызвать такси.

"Когда машина приехала, мне водитель говорит: "Я вас не повезу". На мой вопрос почему – он говорит: "Я не буду нарушать закон". По сути, я оказалась с детьми на улице, и искала другие способы, чтобы доехать. Но я не считаю, что маршрутка – это безопаснее", – рассказывает Антонина.

И она – далеко не единственная мама, которая жалуется на отказ таксистов перевозить их с детьми. И готова даже доплачивать за эту услугу. Но водителям проще отказаться от поездки.

"У кресел есть три размера, и я не могу возит три кресла сразу. Объясняю, что за это штрафуют, и я не хочу сталкиваться с этим проблемами. Кто будет платить этот штраф?", – объясняет свою точку зрения таксист.

Чтобы не платить штраф и не терять клиентов, перевозчики могли бы закупить хотя бы несколько детских кресел на компанию. Автокресла бывают разными. Новые, с повышенным комфортом, потянут не на одну тысячу гривен. Но вполне реально найти бюджетный вариант. К примеру, в интернете за простые просят от 400 гривен. Это почти размер штрафа.

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Автоюрист Богдан Глядик объясняет: если родители предупредили оператора службы такси, нужно автокресло, а потом им отказали в такой услуге – можно обратиться в управление защиты прав потребителей:

"С соответствующими жалобами, чтобы провести расследование, и в случае установления какого-то нарушения, привлечь перевозчика к ответственности".

А другой эксперт утверждает: любой штраф за перевозку детей без специальных средств можно отменить в суде. Потому законодатели создали правовую коллизию.

"Правила дорожного движения говорят действительно, что запрещается перевозить детей без специальных средств. Никаких автокресел никто не требует в законе. Что такое специальные средства – законодатель не уточнил", – говорит Андрей Антонюк, председатель Украинской таксомоторной организации.

Но в целом эксперты видят два выхода из ситуации. Первый – доработать закон и исправить ошибки. Второй – оставить эту норму только для частного автотранспорта, как это существует сейчас в других европейских странах.

А пока таксисты отказываются возить детей, родители сами активно скупают детские автокресла из-за новых штрафов. Например, спрос на этот товар в популярной торговой сети вырос в 10 раз.

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