Украинцы активно скупают детские автокресла из-за новых штрафов

Спрос на товар в популярной торговой сети вырос в 10 раз

Фото: flickr.com

На днях исполнилась неделя закону о детских автокреслах. По новым правилам ребенок должен находиться в автомобиле в автокресле. Если эта норма нарушается, то водителю грозит штраф 510 грн.

На фоне принятия этого закона в последние недели продажи автокресел в Украине выросли в 10 раз, сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на данные крупной торговой сети. Кроме того, растет число интернет-запросов по этой теме. Пик интереса интернет-пользователей к покупке устройства, по данным издания, был зафиксирован 20-22 ноября.

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Сейчас средние цены на детские автокресла в Украине составляют 1-2 тысячи гривен в зависимости от качества.

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К слову, эксперты советуют при выборе детского автокресла обращать внимание, есть ли на товаре оранжевая наклейка – знак сертификации. Также нужно знать возраст, вес и рост ребенка – от этого зависит, какая модель подойдет лучше всего.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, зачем нужны автокресла, почему простых ремней безопасности недостаточно, кого коснется нововведение и что будет с таксистами. В частности, мы выяснили, что такси уже отказываются везти детей, а полиция – штрафует за нарушение новых правил.

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