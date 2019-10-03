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Tesla установила рекорд по продажам электрокаров

3 октября, 16:43

Поставки Model 3 выросли сразу на 43%, а Model S и Model X теряют популярность

/ Фото: pexels.com

Несмотря на то, что мировые продажи электромобилей упали впервые в истории, американская компания Tesla в июле-сентябре поставила дилерам 97 тысяч электромобилей по сравнению с 95,2 тысячи в предыдущие три месяца. Это стало рекордным квартальным показателем.

Тем не менее, продажи оказались ниже среднего прогноза аналитиков. Опрошенные FactSet ожидали, что компания Илона Маска продаст 99 тысяч электрокаров. Из-за этого котировки акций Tesla на дополнительных торгах в среду, 2 октября, упали на 4%.

В третьем квартале поставки Model 3 составили 79,6 тысячи (рост на 43% относительно аналогичного периода прошлого года), Model S и Model X – 17,4 тысячи (снижение на 37%).

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При этом за три месяца было произведено 96,155 тысячи электромобилей, включая 79,837 тысячи Model 3, а также 16,318 тысячи Model S и Model X.

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В целом Tesla планирует поставить по итогам 2019 года 360-400 тыс. машин. Для достижения этой цели в четвертом квартале компании Маска придется продать рекордные 104,8 тыс. электромобилей, отмечает The Wall Street Journal.

Ранее также стало известно, что Tesla взвинтит цены на электромобили. К такому решению в компании пришли, подсчитав убытки из-за торговой войны Китая и США.

К слову, в Украине ввели штрафы за парковку обычных авто на местах для автомобилей:

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Источник: Интерфакс-Украина

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