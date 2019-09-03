Впервые в истории: продажи электромобилей в мире внезапно упали

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Мировые продажи электромобилей в июле 2019 года упали впервые в истории после того, как Китай сократил субсидирование покупок электрокаров, хотя в целом упростил приобретение авто. Об этом свидетельствуют данные инвестиционной компании Sanford C.Bernstein.

Так, реализация авто с электродвигателями рухнула на 14% – примерно до 128 тыс. В том числе снизились продажи в Китае и Северной Америке, при этом в Европе они увеличились.

Наиболее значительные продажи в июле были зафиксированы у американской Tesla Inc. (около 20 тыс. авто) и китайской BYD Co. (порядка 16 тыс.), далее следуют германская BMW (примерно 9 тыс.) и еще одна китайская компания BAIC (около 8 тыс.).

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В январе-июле 2019 года рынок глобальный рынок электромобилей вырос на 35%. По оценке Sanford C.Bernstein, по итогам всего текущего года подъем может составить 23-48% – соответственно до 2,4-2,9 млн авто, сообщил Bloomberg.

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"Как и ожидалось, темпы роста рынка упали в июле на фоне сокращения субсидий. Несмотря на предполагаемое краткосрочное ослабление рынка во втором полугодии 2019 года, мы остаемся позитивными в отношении долгосрочного спроса на электромобили", – подчеркивают инвестаналитики.

Напомним, ранее в Украине также подвели итоги января-июля на авторынке. Как выяснили специалисты "Укравтопрома", украинцы продолжают скупать электрокары. Впрочем, 91% приобретенных украинцами электромобилей – это б/у.

Также новости "Сегодня" сообщали, что с июля 2019 года в странах Евросоюза начали действовать новые правила относительно электрокаров. Теперь машины с электромотором должны звучать так же, как и обычные автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

В Украине развивается и корпоративный сегмент использования электромобилей. В частности, ДТЭК Киевские электросети начал использовать электромобили для выезда на вызовы киевлян.

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